Eingeschlossen in der Trainingshalle

Rolf Vennenbernd/dpa Was macht das mit der Seele? Weltklassespielerin Miu Hirano

Es hätte nicht erst eines ausführlichen Berichts von Human Rights Watch über 800 Fälle von Gewalt und Missbrauch im japanischen Sport bedurft, um einen Eindruck davon zu bekommen, welche strukturelle Gewalt in der Talentförderung des Landes alltäglich ist. Deutsche Tischtennisfreunde konnten einen Eindruck davon bekommen, als eine junge japanische Spielerin bei den Weltmeisterschaften 2017 in Düsseldorf für einen Moment offen sprach. Die damals 17jährige Miu Hirano, die sich inzwischen als Weltklassespielerin etabliert hat, berichtete davon, wie sich für sie als Elitesportlerin die Vorbereitung auf die Olympischen Heimspiele 2020 anfühlte, die ohne Verschiebung wegen Corona an diesem Freitag in Tokio eröffnet worden wären. Die japanische Nachwuchshoffnung erklärte, sie trainiere mit ihren Gefährtinnen tagtäglich, immerzu und pausenlos und dürfe lediglich einmal im Jahr nach Hause reisen, um die Eltern und die Verwandtschaft zu sehen.

Das kurze Statement der Athletin in einer Wettkampfpause musste stutzig machen, obwohl der Zuhörer sicher nicht sofort an Prügel mit Bambusstöcken und Baseballschlägern dachte oder daran, dass junge Sportlerinnen und Sportler gewürgt werden oder verbaler Gewalt oder intimen Berührungen ausgesetzt sind, wie dem am Montag vorgestellten Report der Menschenrechtsorganisation nun zu entnehmen ist. Vielmehr lag damals der Gedanke nahe: Nur einmal im Jahr die Familie sehen dürfen, nur einmal für wenige Tage dem harten Training entfliehen und durchatmen dürfen, welch harter, ja brutaler Weg ist das wohl für dieses Mädchen! Welch außerordentliche Strapazen nehmen junge Leute auf sich, um bei den Olympischen Sommerspielen zu Hause möglichst gut abzuschneiden und für die Heimat größtmögliche sportliche Ehre zu erringen – bei dieser konkreten Personalie im Tischtennis und ganz speziell mit der schier übermächtigen asiatischen Konkurrenz aus China.

Wer von solcher vorolympischer Schufterei hörte, musste sofort an die Folgen denken. Mag ja sein, dass diese Quälerei für Punkte, Sätze und Matches ihr Gutes haben wird und die Japanerinnen damit schon weit an die Weltspitze vorgerückt sind. Von nichts kommt eben nichts. Was aber macht diese familiäre Abstinenz mit der Psyche und den seelischen Befindlichkeiten junger Athleten?

Wen wundert’s noch, dass Human Rights Watch desgleichen von Depressionen spricht, von körperlichen Langzeitschäden und lebenslangen Traumata, Schlaf-, Angst- und Essstörungen, gar von Suiziden als Folgen der körperlichen und seelischen Misshandlungen. Für solche Folgen brauchte es nicht einmal Schläge, Tritte oder andere Züchtigungen. Dafür genügte es wahrscheinlich vollkommen, Teenager ein Jahr lang in die Trainingshalle einzuschließen und von ihren Familien fernzuhalten.

Schon 2013 war der Jugendschutz im Sport in Japan diskutiert worden. Die eingeleiteten Reformen änderten allerdings wenig. Der Wunsch nach sportlichem Erfolg überwog. Vor drei Jahren gewannen in Düsseldorf Japans Maharu Yoshimura und Kasumi Ishikawa sensationell WM-Gold im Mixed, Miu Hirano holte bei den Frauen WM-Bronze. Olympia zuhause kann kommen.