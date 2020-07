Kämpfer und Vorbild

REUTERS Der Brite Noël Martin neben dem damaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe (SPD), bei einer Pressekonferenz (Berlin, 15.6.2001)

Er war bis zuletzt ein Kämpfer gegen Rassismus und für Völkerverständigung. Noël Martin, der an diesem Donnerstag 61 Jahre alt geworden wäre, starb am 14. Juli in seiner Heimatstadt Birmingham. Der 1959 in Jamaika geborene Brite war infolge eines Anschlags zweier Neonazis in einer Brandenburger Kleinstadt im Jahr 1996 querschnittsgelähmt, engagierte sich aber trotz seiner schweren Behinderung seither für internationale Jugendarbeit. Der damalige Angriff durch junge Faschisten markierte einen neuen Höhepunkt rechten Terrors in der Bundesrepublik.

Als Bauarbeiter und schließlich Bauunternehmer hatte Martin im Jahr 1994 einen Auftrag aus dem brandenburgischen Mahlow erhalten. Zwei Jahre später, am 16. Juni 1996, beschimpften dort junge Neonazis ihn und zwei Arbeitskollegen rassistisch. Als die drei Arbeiter die Kleinstadt an diesem Tag im Auto verließen, wurden sie von zwei jungen Männern verfolgt. Beim Überholen schleuderte einer der Faschisten einen großen Feldstein in das Auto der drei Briten, das Noël Martin lenkte. Durch den Steinwurf verlor der damals 37jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen einen Baum.

Während seine beiden Mitfahrer nur leicht verletzt wurden, erlitt Martin lebensgefährliche Verletzungen an der Wirbelsäule und war schließlich bis zu seinem Tod vom Nacken abwärts querschnittsgelähmt. Mehrere Wochen lag Martin nach dem Anschlag auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses, wo er künstlich beatmet werden musste. »Ich bin ständig auf Hilfe angewiesen. Selbst zum Lesen brauche ich jemanden, der die Buchseiten umdreht«, sagte Martin später gegenüber junge Welt (Ausgabe vom 21. Mai 1997).

Die beiden Täter wurden schließlich vom Landgericht Potsdam wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und schwerer Körperverletzung zu Haftstrafen von acht und zwölf Jahren verurteilt. Sie sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Zu den Angreifern befragt, sagte Martin in einem am 15. Juni 2016 veröffentlichten Interview mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg: »Diese beiden Typen überlasse ich Gott. Sie werden eines Tages ihre Strafe bekommen, wenn sie alt sind.«

Erst im Jahr 2008 war in Mahlow ein Mahnmal in Erinnerung an den Anschlag auf Martin und dessen Begleiter errichtet worden. Das geschmiedete Lesepult zeigt bis heute ein von Martin verfasstes Gedicht mit dem Titel »Der Stein von Mahlow«. An dieser Stelle führen Anwohner seit dem Anschlag regelmäßig Gedenkveranstaltungen durch. Auch in diesem Jahr versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Mahnmal, wie eine am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Mitteilung des Bürgermeisters von Blankenfelde-Mahlow, Michael Schwuchow, festhält.

Infolge des beinahe tödlichen Überfalls hatte Martin mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau die Noël- und Jacqueline-Martin-Stiftung gegründet. Diese organisiert seither einen jährlichen Schüleraustausch zwischen Birmingham und Mahlow. Martin hatte es sich zum Ziel gemacht, »junge Menschen aus Großbritannien und Deutschland zusammenzubringen, ihnen die Gedanken von Toleranz und Völkerverständigung zu vermitteln und damit zu einer besseren Welt beizutragen«, heißt es in einer aktuellen Mitteilung auf der Internetseite der Stiftung von Geschäftsführerin Elke Krüger. Man werde »Noëls Vermächtnis weitertragen und in seinem Sinne ausgestalten«.