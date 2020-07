Zeichen an London

Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange erhält den Stuttgarter Friedenspreis 2020 des Vereins »Die Anstifter«. Der gebürtige Australier sitzt seit etwa einem Jahr in einer Haftanstalt in London. Die Auszeichnung für Assange sei »ein Zeichen, das Recht auf bedingungslose Informations- und Pressefreiheit nicht nur zu schützen, sondern durchzusetzen«, erklärte die Vereinsvorsitzende Annette Ohme-Reinicke am Dienstag in Stuttgart. Die Organisation ehrt mit der Auszeichnung Menschen oder Projekte, die sich in besonderer Weise für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen. Der Preis soll am 6. Dezember in Stuttgart vergeben werden. (dpa/jW)