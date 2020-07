Frisch aus dem Erdloch

Eva Vermandel Der genialisch-faule »Dude« des Desertrock: Howe Gelb

Auf Howe Gelbs Alben, egal ob solo, mit Nebenprojekten oder bei seinem Lebensprojekt, der Band Giant Sand, wimmelt es von Geschichten. Eine davon findet sich auf dem Album »Still Lookin’ Good to Me« (2003) von einem dieser Nebenprojekte, The Band of Blacky Ranchette. Sie geht so: Ein Mann gräbt sich ein Loch unter den Gleisen und schlüpft hinein. Die Höhle ist für kurze Zeit seine Welt, sie wird zu seiner zweiten Haut. Unzählige Züge donnern über seinen Kopf. Doch als er irgendwann wieder nach oben kommt, unverletzt, fühlt er sich wie neugeboren, alles in ihm vibriert: »[He] stands underneath the spangle of a new born sky. He feels ten times ten times more alive.«

Giant Sand zu hören, ist wie aus diesem Erdloch zu krabbeln. Von 1985 bis 2015 gab es die Band aus Tucson, Arizona, die aus der Vorläuferband Giant Sandworms entstand. 1991, Gelb war 34, erschien »Ramp«, damals bereits ihr siebtes Album, welches jetzt, aufwendig gestaltet, ergänzt um hörenswerte Sessionaufnahmen aus jener Phase und versehen mit liebevollen Liner Notes von Dave Henderson vom Musikmagazin Mojo, als Neuausgabe erscheint. Es ist vielleicht der beste denkbare Einstieg für Newcomer in das reichhaltige Giant-Sand-Universum, klingt auch knapp 30 Jahre später noch ungemein treibend, verspielt und souverän.

Der Opener des Reissue, »Warm Storm«, und Original-LP-Opener »Romance of Falling« könnten sich mit ihrem staubtrockenen, entschlackten Rocksound auch auf Lou Reeds Meilensteinalbum von 1989, »New York«, zu Hause fühlen. (Dass Gelb ähnlich wie Reed sprechsingt und einen eher sprunghaften Zugang zu den Melodiebögen pflegt, kommt noch hinzu.) Seine erste Frau, Paula Jean Brown (auch: The Go-Go’s) singt mit, und wie die ebenfalls mitwirkende Victoria Williams (oder auf späteren Projekten u. a. Lisa Germano, Neko Case oder Lonna Kelley) lässt sie Luft an die Songs, ihr klarer Gesang bildet den Kontrapunkt zu Gelbs Genöle. Ja, bei Howe Gelb ist das Helle und Klare der Kontrapunkt.

Weitere Gastmusiker (eine Auswahl!): Countrysänger Pappy Allen, der viel zu früh verstorbene Dobro­virtuose Rainer Ptacek (Giant-Sand-Mitbegründer), Pedal-Steeler Neil Harry und die Tochter von Gelb und Brown, Indiosa Patsy Jean Gelb. Letztere hat zum Schluss der Platte ganz offenbar den Punk und schmeißt sich lebensprall, Tonhöhen und Form missachtend, in den Dinosauriersong »Barney the Purple Dinosaur«. Wie Joey Burns am Bass und John Convertino an den Drums dann um dieses Audio-Super-8 herumspielen und daraus den Song »Patsy’s Blues« machen, muss man gehört haben.

Genau wie das federleicht dahin galoppierende »Wonder«, den Country Noir von »Seldom Matters«, das leicht barjazzige »Neon Filler« und »Always Horses Coming«, noch einmal fast geradeaus rockend kurz vor Schluss, eine typisch Gelb’sche Hymne gegen den Stillstand: »There was always horses coming. There was always a way to ride.«

Convertino stößt 1988 zu der Band, Burns 1991. Ende der 90er gründen die beiden die bis heute kommerziell erfolgreichere Band Calexico, doch bis dahin prägen sie den typischen Giant-Sand-Sound, definieren ihn. Ihr Rhythmusgerüst trägt die Songs und lässt genug gekonnte Leerstellen, um die Musik atmen zu lassen. Arizonas Weite und Hitze machen unweigerlich locker. Man hört das im Spiel dieser beiden, dieses Flirren. 1997 verschleppen sie auf Gelbs Nebenprojekt OP8 den Desert-Country-Klassiker »Sand« von Lee Hazlewood so gekonnt, dass er der heimliche Erkennungssong Giant Sands wird. Lisa Germano singt dazu schläfrig um Howe Gelbs angedeuteten Gesang herum.

Dass Burns und Convertino hinter Gelbs Rücken Calexico planen und irgendwann aus seinen Projekten aussteigen, hat er bis heute nicht ganz verwunden. Burns habe einfach zuviel Ehrgeiz gehabt. Howe Gelb ist da eher ein genialisch-fauler »Big Lebowski«, der »Dude« des Desert (Country) Rock, der sich von seinen Einfällen treiben lässt, auch mal mit Ausflügen zu Jazzigem (»Future Standards«, 2016) oder geflüsterten wort- und gedankenverspielten Introspektionen (»The Coincidentalist«, 2013). Mit neuen – und mehr! – Musikern legt er überdies als Giant Giant Sand 2012 mit »Tucson« das Country-Rock-Jazz-Blues-Texmex-Füllhorn hin, welches Calexico in dieser Lustbetontheit nie hinbekommen. Letztere sind die echten Vertreter des Desertrocksounds? In den Worten des »Dude«: Yeah, well, that’s just like … your opinion, man …

Mit »Heartbreak Pass«, noch einmal kraftvoll pluckernder, swingender Countryrock, löst Gelb 2015 Giant Sand nach 30 Jahren Bandgeschichte auf, nur um sein Repertoire seitdem regelmäßig als Giant Sand live aufzuführen. Seine letzten Auftritte, die ich sah, waren solo auf Festivals und hatten was von Helge Schneider: ­Musik im kleinen Finger, den Hut in der Stirn, den Schalk im Nacken.

Es braucht Mut, vermeintliche Gewissheiten wie auch Hörgewohnheiten abzustreifen. Auch unser »Train Singer« aus der eingangs erwähnten Geschichte war vor seinem Ausflug unter die Oberfläche – oder besser: die Gleise – noch zurückhaltend: »… normally he doesn’t stand half as ­brave.« Nach dem Hören von »Ramp« fühlst du dich wie er »ten times ten times more ­alive«: zehnmal zehnmal so lebendig.