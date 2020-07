Das Ende der Unerbittlichkeit

imago/Cinema Publishers Collection Gehn mer auf en Schöppchen? Die zivilisierende Wirkung hochsolider Pilsstuben wird allgemein unterschätzt

Kürzlich saß ich tagsüber in der Frankfurt-Sachsenhäuser Wirtschaft »Gaststätte zum Schorsch«, einer dieser äußerst wohlgeratenen, hochsoliden Pilsstuben, wie sie nach und nach verschwinden, weil der Markt das so regelt. Dort saß ich also vor mich hin, trank das eine oder andere Schöppchen (für Nichtanrainer des erweiterten Rhein-Main-Gebietes: ein 0,2-Liter-Gläschen Exportbier) und dachte über dieses und jenes nach. So rief ich mir eine Unterredung in Erinnerung, die vor einigen Monaten in der Gaststube der Brauerei Fässla in Bamberg mit dem Leipziger Maler M., dem Frankfurter Autoren R. und dem Berliner Redakteur M. stattgefunden hatte. Gegenstand unseres Gespräches war unter vielen die Frage, warum uns dreien allesamt der Politiker L. in fast gleichem Maße persönlich unsympathisch war – und zwar unabhängig von seiner politischen Stoßrichtung. Nachdem einige Thesen ausgetauscht waren, die uns aber nicht überzeugten, brachte es Autor R., darüber waren wir recht schnell einig, auf den Punkt. Der Grund ist L.s fast roboterhaft wirkende Unerbittlichkeit, wenn es um die vermeintliche Richtigkeit seines Standpunktes und der sich daraus – für sich und andere – ergebenden Erkenntnis-, Einsichts- und Verhaltenserfordernisse geht. Wer ihm nicht folgt, macht sich missliebig und setzt sich unweigerlich seinem schneidenden Tadel aus.

Seither beschäftigt mich die Unerbittlichkeit im Denken und Handeln, und ich beobachte diesen Wesenszug an signifikant mehr Menschen als zuvor. Nun liegt das einerseits vielleicht schlicht daran, dass ich – nunmehr sensibilisiert – darauf zuvor nicht hinreichend geachtet habe und es vermutlich schon immer so war; andererseits scheint sich der Unerbittlichkeitsvirus in einer Zeit, der fast immer das »C-Wort« vorangestellt wird, genauso auszubreiten wie jener (all-) gegenwärtige Krankheitserreger, dem alles unterzuordnen sei.

Beim Nachdenken darüber, ob eher letzteres, ersteres, beides in gleichem Umfang oder auch nichts davon zutrifft, oder ob das vielleicht sogar völlig egal ist, kam mir der leider ziemlich der Vergessenheit anheimgefallene englische Philosoph und Autor William Godwin (1756–1836) im Allgemeinen und seine Novelle »Caleb ­Williams oder Die Dinge wie sie sind« im Besonderen in den Sinn – letztere wurde übrigens übersetzt vom deutschen Anarchisten Rudolf Rocker (cooler Name, meinen Sie nicht auch?). Zwar sind Godwins soziophilosophische Betrachtungen, um die herum er sein durchaus spannendes kriminalromanähnliches Werk konzipiert hat, um seine Botschaft leichter unter die Menschen bringen zu können, als ihm das mit seinem seinerzeit brisanten theoretischen Hauptwerk »Politische Gerechtigkeit« (Enquiry concerning Political Justice and its Influence on Modern Morals and Manners, 1793) jemals hätte gelingen können, zuallererst aus seiner Zeit heraus zu verstehen, nämlich dem Zeitalter der großen europäischen Revolutionen. Doch skizziert er mit seinen Romanfiguren alle einschlägigen Charaktereigenschaften des Menschen, die, letztlich unabhängig von einem gerade angesagten Gesellschaftsideal, ihn vor die Wahl stellen, ob er entweder Macht ausüben oder Ohnmacht empfinden möchte. Wofür entscheiden Sie sich? Insbesondere, wenn Sie die Chance haben, von einem Zustand der Ohnmacht in den der Macht wechseln zu können? Für das Wohl der Allgemeinheit?

So wird bei Godwin etwa aus dem zunächst noch tugendhaften und ritterlichen Adligen Falkland später eine gnadenlose Bestie, die dem fiktiven Erzähler des Romans, Caleb Williams, in bester Charles-Bronson-hafter Gnadenlosigkeit das ohnehin bereits »unterprivilegierte« Leben zur Hölle macht. Falkland wird vom Opfer zum Täter, was man aus der Epoche heraus als Bezugnahme auf die Radikalisierung der »Jakobiner« lesen kann, aber auch als Vorwegnahme nachfolgender gesellschaftlicher Entwicklungen bis hin zur Gegenwart.

Doch da dies nicht der Ort einer umfassenden Auseinandersetzung mit diesem vielschichtigen Thema sein sollte und ob seiner Komplexität auch nicht sein kann, lediglich noch soviel: Godwin ehelichte die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, mit der er eine gemeinsame Tochter hatte, die Schriftstellerin Mary Shelley. Die schrieb später den Klassiker des Horrorgenres: »Frankenstein«. Auch Frankensteins Wesen ist zunächst nur Opfer bzw. Geschöpf (ohne eigenes Zutun), und »verarbeitet« die ablehnenden Reaktionen, die es erfährt, indem es zum mordenden Monster wird. Wir dürfen annehmen, dass Mary Shelley das Werk Ihres Vaters gelesen hat.

Als ich also beim »Schorsch« saß, fragte ich mich (wie womöglich auch so mancher Leser), was ich nun mit derlei Gedanken anfangen sollte. Ich sah mich unter den anderen Gästen um, die ebenfalls am hellichten Tage das Privileg genossen, damit beschäftigt zu sein, mit nichts beschäftigt zu sein. Ob ich darunter wohl Menschen erblickte, die mich an die Romanfiguren Falkland und Frankensteins Monster oder den realen, roboterhaft unerbittlichen Politiker L. erinnerten? Das schien mir nicht der Fall zu sein – und warum auch? In der »Gaststätte zum Schorsch« wie auch den anderen verbliebenen »Schorschs« (halten Sie Ausschau!), findet der Mensch je nach Bedarf Alleinsein und/oder Gesellschaft; keinen Staat und keine Regierung. Bar jeden Ehrgeizes empfindet er weder Macht noch Ohnmacht, sondern findet in Anlehnung an Hakim Bey seine »temporäre autonome (beziehungsweise anarchistische, M.G.) Zone«, in der Systemgesetze keine Gültigkeit besitzen. Hier gedeiht Unerbittlichkeit nicht. Ob der Markt das regelt?