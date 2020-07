Kriegsgefahr wächst

Ismail Zitouny/REUTERS Ein Kämpfer der GNA betet nach dem Sieg über Haftars Truppen (Tarhuna, 5. Juni)

Im Libyen-Konflikt wächst die Gefahr eines direkten militärischen Kräftemessens zwischen Ägypten und der Türkei. Nachdem das Repräsentantenhaus (HOR) mit Sitz im ostlibyschen Tobruk vergangene Woche Kairo ermächtigt hatte, die »nationale Sicherheit« beider Länder gegen die »türkische Besatzung« zu verteidigen, genehmigte das ägyptische Parlament am Montag die Entsendung von Truppen ins Nachbarland, um »kriminelle Milizen« und »ausländische terroristische Gruppen« zu bekämpfen, meldete Reuters.

Im libyschen Machtkampf zwischen der von der UNO 2015 eingesetzten »Konsensregierung« (GNA) mit Sitz in Tripolis und dem 2014 gewählten HOR, als dessen Oberbefehlshaber der General Khalifa Haftar fungiert, unterstützt Ägypten seit Jahren verdeckt Haftars Truppen mit Drohnen. Der General gilt in Kairo als entschiedener Gegner des islamistischen Terrorismus und insbesondere der Muslimbruderschaft, als deren Marionette die GNA-Regierung bezeichnet wird.

Zur jetzigen Eskalation trägt vor allem das militärische Eingreifen der Türkei bei, welche das Kräfteverhältnis in Libyen zugunsten der GNA verschiebt, laut US-Verteidigungsministerium vom 16. Juli hat Ankara allein zwischen Januar und März bis zu 3.800 Söldner aus Syrien nach Libyen geschickt. Mit ihnen gelang es den GNA-Milizen, die Frontlinie Ende Juni vor die Stadt Sirte und den Luftwaffenstützpunkt Al-Dschufra zu verschieben, woraufhin Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi am 21. Juni weitere Verschiebungen als »rote Linie« für die nationale Sicherheit seines Landes bezeichnete, so das Onlineportal Arab Weekly.

Anfang Juni hatte Kairo einen Friedensplan vorgelegt, der allerdings bei den Kriegsparteien keinerlei Beachtung fand. Nun wird Kriegsstimmung geschürt. Arab News 45 meldete am Freitag. Auch Ägyptens Großmufti Schawki Allam kannte seit der Ankündigung kein Halten mehr: »Es ist von religiöser Bedeutung für das ägyptische Volk, im Angesicht dieser Herausforderungen mit den bewaffneten Kräften und der politischen Führung zusammenzustehen«, zitierte ihn die Onlinenachrichtenseite adresslibya.co am 22. Juni.

Auch aus Ankara sind keine Signale der Deeskalation zu vernehmen. Am Montag forderte Verteidigungsminister Hulusi Akar bei einem Treffen mit dem GNA-Innenminister Fathi Baschaga die »internationale Gemeinschaft« zum sofortigen Ende jeder Unterstützung für Haftar auf. Der »Putschist« und »Pirat« stehe Libyens »Frieden, Ruhe, Sicherheit und territorialer Integrität« im Weg, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Dementsprechend werde »die militärische Ausbildung, Kooperation und Beratung« der GNA-Milizen fortgesetzt, betonte Akar. Baschaga riet den Unterstützern Haftars, damit aufzuhören, »ein unrealistisches und falsches Projekt zu unterstützen«.

Dieser Rat war auch an die EU gerichtet. Am Samstag drohten Emmanuel Macron, Angela Merkel und Giuseppe Conte wirtschaftliche Sanktionen für Länder an, die das Waffenembargo gegen Libyen verletzen. Frankreichs Staatschef Macron dürfte damit vor allem die Türkei meinen. Wegen eines entsprechenden Vorfalls im Mittelmeer am 10. Juni ist die Stimmung zwischen beiden Ländern angespannt.

Widersprüchliche Signale kommen derweil aus Washington. Am Montag zeigte sich US-Präsident Donald Trump bei einem Telefonat mit Al-Sisi einig über die Notwendigkeit einer Waffenruhe und Deeskalation. Die USA statten das ägyptische Militär jährlich mit Waffen im Wert von rund 1,3 Milliarden Dollar aus. Auch die Türkei ist einer der Hauptabnehmer US-amerikanischer Waffen.