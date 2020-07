Zuschuss für Großmächte

Stephanie Lecocq/EPA Pool/AP/dpa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Dienstag in Brüssel

Nach viertägigen Verhandlungen haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel geeinigt: Im Rahmen eines »Wiederaufbauprogramms« in Höhe von 750 Milliarden Euro sollen 390 Milliarden als »Zuschüsse« an »besonders schwer betroffene Staaten« fließen. Brüssel hatte zuvor 500 Milliarden gefordert. Als Begründung dient die Coronapandemie, die das erhoffte ökonomische Wachstum 2020 in einen heftigen Schrumpfungs­prozess verwandelt hat.

Die UN-Vetomacht Frankreich beispielsweise rechnet nach dem EU-Deal mit kräftigen Zuflüssen. »Wir können von jetzt an über 40 Milliarden Euro zusätzlich verfügen«, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag gegenüber dem Sender Franceinfo. Das Geld solle in das geplante nationale Konjunkturprogramm, das 100 Milliarden Euro umfassen wird, fließen.

Noch deutlich höhere Zuwendungen erhalten den Plänen zufolge zwei weitere »systemrelevante« EU-Großmächte: Italien (hier stehen 209 Milliarden Euro in Rede) und Spanien (140 Milliarden). Beide befanden sich bereits vor dem Covid-19-Ausbruch wirtschaftlich auf Stagnations- und Schrumpfkurs – Folgen der ökonomischen Langzeitkrise seit den Bankenturbulenzen 2008/2009 und mangelnder Konkurrenzfähigkeit im globalisierten Kapitalverwertungsprozess.

Auch Chefs von kleinen Staaten äußerten sich zustimmend zum Deal: Estlands Regierungschef Jüri Ratas schrieb am Dienstag auf Twitter: »Unsere beste Stunde.« Und Litauens Präsident Gitanas Nauseda erklärte gar: »Europa liefert an seine Bürger.«

Geliefert wird zunächst eine zusätzliche Verschuldung: Denn die EU-Staaten hatten sich am frühen Dienstag auf das größte Umverteilungspaket von Steuereinnahmen ihrer Geschichte geeinigt – Gelder, die zuvor als Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen werden müssen. Insgesamt umfasst das Paket 1.800 Milliarden Euro – davon 1.074 Milliarden für den nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen. Das EU-Parlament muss dem Kompromiss noch zustimmen. (dpa/AFP/jW)