Es geht auch ohne

Berlin. Sig Zelt vom Bündnis »Pro Fans« kritisiert die jüngsten Einlassungen von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß über Fußballultras. »Mit solchen Aussagen gießt man unnötig Öl ins Feuer«, sagte Zelt der dpa am Montag. Hoeneß hatte zuvor im BR-Fernsehen gesagt, der Fußball sei »auch ohne Ultras möglich«. Zelt kommentierte: »Wenn er so zuspitzt: Was soll das? Dann kann ich auch sagen, dass die Bundesliga ohne den FC Bayern möglich ist, wenn er sich einer solidarischen Verteilung der TV-Gelder widersetzt.«(dpa/jW)