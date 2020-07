Nicht das Flugzeug treffen

imago images/Bernd König Immerhin nicht schlecht besetzt: Andrea Petkovic beim Aufschlag (Flughafen Tempelhof Berlin, 18.7.2020)

In Berlin gab es vom 13. bis 19. Juli eine Woche Quarantänetennis an jeweils sehr geschichtsträchtigen Orten. Für die erste Turnierhälfte wurde das Steffi-Graf-Stadion eigens zur Vorbereitung auf Wimbledon in einen Rasenplatz verwandelt. Die zweite Hälfte wurde vor einem Touristen-Nostalgie-Panorama erster Güte ausgetragen, auf einem passenderweise asphaltgrauen Hartplatz in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Direkt vom Court fiel der Blick auf einen musealen DC-4 Truppentransporter der US Air Force, die an diesem Flughafen bekanntlich jahrzehntelang im Einsatz war.

Die Endspiele der Turnierhälfte auf Rasen waren für den Mittwoch geplant. Dauerregen kam dazwischen. Man hatte am frühen Abend nur noch Zeit für die Herren. Dominic Thiem besiegte den aufschlaggewaltigen Matteo Berrettini mit 6:7, 6:4, 10:8. Das war immerhin ein Match zwischen der Nummer drei und der Nummer acht der aktuell natürlich nicht übermäßig aussagekräftigen Weltrangliste. Schlecht besetzt war das Berliner Einladungsturnier jedenfalls nicht. Zudem hatte man gleichsam als Joker noch einen Veteranen wie Tommy Haas geladen, der längst kein aktiver Spieler mehr ist, sich aber zumindest im Rahmen eines Showturniers in überraschend hervorragender Form zeigte.

Der Star der Veranstaltung aber war Thiem. Er gewann am Sonntag auch noch sein zweites Finale im Hangar gegen Jannik Sinner überzeugend mit 6:4, 6:2. Bezeichnend war sein abschließender Kommentar: »Es war hier super nett, trotzdem hoffe ich, dass dies hier für eine Weile die letzte Exhibition gewesen ist, die ich spiele.«.

Anders gesagt, es ist höchste Zeit, dass Anfang August der reguläre Turnierbetrieb wieder aufgenommen wird. Die US Open sind zumindest bisher noch nicht abgesagt. In diesem Kontext ist auch der Status des Berliner Turniers einzuordnen. War es lediglich eine leicht bizarre Ersatzveranstaltung für das im Juni ausgefallene, als Vorbereitung auf Wimbledon geplante WTA-Turnier mit demselben Hauptsponsor, einem Matratzenhersteller? Oder war es noch etwas mehr? Ein Blick auf eine mögliche Zukunft des Profitennis, das sich als TV-Sport neu erfindet?

Einiges an dem neuen Turnierformat spricht dafür. Zuvörderst das komplette Ersetzen der Linienrichter durch digitale Videotechnik. Das Match wird an dieser Stelle quasi selbst zum TV-Bild. Potentiell haben wir noch menschliche Spielfiguren, die in ein virtuelles Feld gesetzt werden, dessen Rand mit pittoresken Denkmälern geschmückt wird. TV-freundlich war auch der Austragungsmodus, der entscheidende dritte Satz wurde durch einen Match Tie Break ersetzt. Die Spieldauer wird dadurch überschaubar und planbar. Um die Sache abzukürzen werden im regulären Turnierzirkus die Doppel bereits nach diesem Modus gespielt.

Petra Kvitova agierte im Match Tie Break wenig glücklich, in ihm verlor sie beide Endspiele der Damenkonkurrenz – jeweils nach gewonnenem ersten Satz – mit dem identischen Ergebnis von 10:5.

Zunächst wurde das Damenfinale der Rasenkonkurrenz am Freitag nachmittag auf dem Flughafenasphalt nachgeholt. Kvitova hatte davor noch auf Twitter selbstironisch die Hoffnung geäußert, sie wolle möglichst vermeiden, mit ihren Schlägen das Flugzeug zu treffen. Die implizite Befürchtung war nicht ganz unberechtigt. Kvitova spielte das Match gegen Elina Switolina im kompromisslosen Bashing-Modus. Zunächst ging das noch halbwegs gut, aber nicht lange. Switolina gewann 3:6, 6:1, 10:5 und brachte so das Kunststück fertig, ein nominelles Rasenturnier mit nur einem einzigen Match auf Rasen zu gewinnen, ihr Halbfinale gegen Anastasija Sevastova. Die nahm am Sonnabend im Hangar mit 6:1, 6:1 an Switolina Revanche und gewann am Sonntag auch noch das Finale gegen Kvitova mit 3:6, 6:3, 10:5. In diesem Match schien die Tschechin abermals die Kontrolle zu haben. Für ihre Niederlage genügte ihr ein einziges fahrlässiges Aufschlagspiel bei 3:4 im zweiten Satz, mit zwei leichten Vorhandfehlern und ein paar Glücksreturns der Lettin. Deren Defensive und erster Aufschlag waren ab dem zweiten Satz allerdings sensationell. Sie wurde so zur erfolgreichsten Spielerin bei den »Bett-1-Aces«, obwohl sie zu diesem Turnier auf den letzten Drücker als Ersatz für die verletzte Caroline Garcia eingeladen worden war. Eine klassisch glückliche Pointe.

Sevastovas Lieblingsturnier sind übrigens die US Open, wo sie 2018 überraschend schon einmal im Halbfinale stand. Die WTA wird ihren regulären Turnierbetrieb im August aber zunächst auf Sand in Palermo wieder aufnehmen.