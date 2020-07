Solitour für Tarifvertrag

Stephen Petrat Für einen gemeinsamen Tarifvertrag: IG-Metall-Mitglieder versammeln sich im Solinger Waldstadion (24.6.2020)

Das Ziel ist klar: ein Tarifvertrag – und zwar für alle Standorte beim Räder- und Felgenhersteller Borbet. Deshalb startete am 8. Juni die Borbet-Solitour der IG Metall (IGM) zu den Unternehmensstandorten quer durch die Republik. Fünf gibt es hierzulande: Bad Langensalza, ­Kodersdorf, Medebach-Hesborn, Nieder­neuching sowie Solingen.

Die Mobilisierung der IGM über die Standortgrenzen hinweg hat einen Grund: Der Haustarif im Solinger Werk wurde nach jW-Informationen am 29. April seitens der Borbet-Geschäftsführung gekündigt. Einzig Solingen verfügte überhaupt über einen Tarifvertrag. In allen anderen Werken bestehen nur Betriebsvereinbarungen. Die Friedenspflicht endet drei Monate später, also am 29. Juli. Behaupteter Kündigungsgrund sei »die durch die Coronakrise entstandene extrem schwierige wirtschaftliche Situation«, zitierte die IGM aus einem nicht näher bezeichneten Firmenschreiben. Dabei stehe das Unternehmen glänzend da, sagen die Metaller. Der Jahresüberschuss im Jahr 2018 betrug 69 Millionen Euro.

Die Botschaft der Solitouristen: »Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle!« Jetzt heiße es, solidarisch mit den Beschäftigten aller Standorte »an einem Strang zu ziehen und gemeinsam für den Tarifvertrag bei Borbet zu kämpfen«. So steht es in einer Stellungnahme vom 7. Juli auf der extra eingerichteten ­Borbet-Homepage der IGM.

Lokale Betriebsvereinbarungen reichen den Beschäftigten nicht. Sie wissen: Entgelt, Urlaubs- und Arbeitszeiten können nur in einem Tarifvertrag geregelt werden. Standortgarantien, Beschäftigungssicherung für alle lassen sich am ehesten tarifvertraglich verbindlich fixieren. Und noch etwas ist aus Sicht der Gewerkschafter entscheidend: Mit der IG Metall hat die Belegschaft eine stärkere kollektive Verhandlungsmacht am Tisch, stärker, als es ein Betriebsrat in der Regel sein kann.

Die Gegenseite blieb derweil nicht untätig, versuchte, ihre Sicht auf die Situation zu verdeutlichen. In einem am vergangenen Donnerstag vom Unternehmen verbreiteten Videostatement äußerte sich der Geschäftsführer des Solinger Borbet-Werks, Burkhard Plett. Seine Adressaten: Betriebsräte und IGM. Sechs Minuten lang referierte er darüber, dass »eine vertrauensvolle Zusammenarbeit« in der Vergangenheit nicht möglich war. Für Plett scheinen die, die sich für die Interesse der Lohnabhängigen einsetzen, zuallererst Störer des Betriebsfriedens zu sein. Zum Abschluss machte er folgendes klar: »Wir als Borbet favorisieren betriebliche Lösungen«. Im Klartext: Ein standortübergreifender Tarifvertrag dürfte mit dieser Unternehmensführung schwer zu verhandeln sein.

Verhandelt wird aber. Beide Seiten gehen seit Donnerstag voriger Woche auf Tuchfühlung. Das verbucht die IGM als Teilerfolg der Solidaritätswelle. Nach dem Auftaktgespräch der Bundestarifkommission zeigte sich die IGM verhalten positiv: »Die Verhandlung verlief erfreulich konstruktiv«, wurde IGM-Verhandlungsführer Christian van Remmen am 15. Juli auf der Gewerkschaftshomepage zitiert. Grundsätzlich sei die Borbet-Geschäftsleitung bereit, zumindest über die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge zu verhandeln. Weiter schreiben die Metaller: »Wir haben uns daher mit der Geschäftsleitung auf einen weiteren Fahrplan geeinigt: Zunächst soll auf regionaler Ebene verhandelt werden, wann und wie die jeweiligen Flächentarifverträge für den jeweiligen Borbet-Standort zur Anwendung kommen könnten.« Noch im Juli sollen dazu Gespräche in Bad Langensalza und Solingen stattfinden.

Anfang August, so die IGM, solle dann ein Zwischenbericht zu den Gesprächsergebnissen in Bad Langensalza und Solingen vorgelegt werden. Sollten beide Seiten den Inhalten zustimmen, werden gleichfalls Verhandlungen an den Standorten in Medebach-Hesborn und Kodersdorf aufgenommen.

Ein Tarifvertragsabschluss wäre damit noch lange nicht erreicht. Eines haben die Borbetianer indes bewiesen: Mit innerbetrieblichem Druck der Belegschaft, kreativen Aktionen vor den Werkstoren und – entscheidend – kollegialer Solidarität lassen sich Etappensiege erringen. Die Beschäftigten haben klar vermittelt: »Wir wollen den Tarifvertrag!«