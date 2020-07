Fragen der Moral

Der Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff ist tot. Er starb am Sonnabend in Freiburg im Alter von 67 Jahren. Der in Stuttgart geborene Schockenhoff galt innerhalb der katholischen Kirche als kritischer Geist und war einer der bedeutendsten Moraltheologen Deutschlands. Schockenhoff studierte in Tübingen und Rom und wurde 1978 zum Priester geweiht. Seit 1990 war er Professor für Moraltheologie, die ersten vier Jahre in Regensburg und seit 1994 in Freiburg. Von 2001 bis 2016 war er zudem Mitglied des Nationalen Ethikrates, von 2005 bis 2012 dessen stellvertretender Vorsitzender. Seit 2016 war er Präsident des katholischen akademischen Ausländerdienstes (KAAD), der mit Stipendien wissenschaftliche Nachwuchskräfte fördert. (dpa/jW)