Japans Exporte brechen ein

-/kyodo/dpa Drastischer Exporteinbruch: Japanische Autos stehen auf einem Parkplatz am Seehafen von Kawasaki

Die aktuellen Infektionszahlen lassen den Schluss zu, dass Japan bereits am Beginn der zweiten Coronawelle steht. Zugleich präsentierte die Regierung in Tokio am Montag Horrorzahlen zur Entwicklung der Exportökonomie: Seit zehn Jahren gab es keinen derart drastischen Rückgang bei den Warenausfuhren wie in der ersten Jahreshälfte 2020. So fiel das Volumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum empfindlich um 15,4 Prozent, nachdem die Handelsbilanz bereits in den vergangenen beiden Jahren in den negativen Bereich abgerutscht war.

Einen schwereren Einbruch gab es für die japanische Exportwirtschaft, die durchaus Höhen und Tiefen gewohnt ist, zuletzt 2009 im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Damals gingen die Ausfuhren binnen eines halben Jahres sogar um 22,8 Prozent zurück. Hintergrund des aktuellen Einbruchs ist der globale Nachfragerückgang nach Industriegütern infolge der Pandemie. Internationale Lieferketten wurden unterbrochen und Investitionen angesichts der enormen Unsicherheit gestrichen oder vertagt. Die globalen Lockdown-Maßnahmen taten ihr Übriges. Besonders hart betroffen ist die Automobilindustrie, sie hat den Regierungsdaten zufolge im Berichtszeitraum 30,9 Prozent weniger produziert. Die Autozulieferer mussten einen Rückgang des Auslandsabsatzes um 29 Prozent hinnehmen.

Dass die japanischen Exporteure derart hart von den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie getroffen werden, hat auch mit der hohen Bedeutung des US-amerikanischen Marktes zu tun. Rund ein Fünftel der japanischen Ausfuhren gehen in die USA, wo sich die Pandemie besonders verheerend auswirkt und die politische Führung weitgehend auf ihre Eindämmung verzichtet, um kurzfristige Profitinteressen zu schützen. So gingen die Ausfuhren Japans in die Vereinigten Staaten in der ersten Hälfte des Jahres um 27,2 Prozent zurück. Eine vergleichbar große Bedeutung für die japanischen Exporteure hat nur der chinesische Markt, der allerdings relativ stabil geblieben ist: Die Ausfuhren dorthin schrumpften lediglich um 3,6 Prozent. So hat die im internationalen Vergleich relativ gute Lage der chinesischen auch eine stabilisierende Wirkung auf die japanische Volkswirtschaft.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass das Handelsbilanzdefizit im laufenden Jahr weiter wächst. Denn während die Ausfuhren sehr stark zurückgehen, fällt das Minus bei den Einfuhren mit 11,6 Prozent bislang deutlich kleiner aus. Die Nachfrage im Inland ist recht stabil, auch weil die Regierung während der ersten Pandemiewelle auf einen allzu harten Lockdown verzichtet hatte. Bereits seit Ende Mai wurde der eher locker gehandhabte Notstand nach und nach wieder aufgehoben. Die offiziellen Infektionszahlen erlaubten diesen Schritt, waren sie doch zu diesem Zeitpunkt fast auf null gesunken. In den vergangenen Tagen jedoch kam es wieder zu einem deutlichen Anstieg: Insgesamt meldete Tokio bis zum vergangenen Wochenende gut 24.000 Infektionen und knapp 1.000 Todesfälle.

Einen erneuten Notstand will die Regierung möglichst vermeiden, um die Binnenwirtschaft nicht zusätzlich zu belasten. Ob sich die Position halten lässt, hängt von der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ab. Bezüglich der Exporte zeigen sich die Behörden verhalten optimistisch, dass sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte 2020 entspannt. Die Unternehmen des Landes erwarten allerdings eine eher langsame Erholung, wie eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der Notenbank zeigte. Die Grundstimmung in den Chefetagen bleibe pessimistisch.