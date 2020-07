Angebot abgelehnt

AP Photo/Baba Ahmed/dpa Widerstand gegen Präsidenten: Barrikaden wie hier in Bamako sollen Malis öffentliches Leben lahmlegen (10.7.2020)

Seit Anfang Juni gibt es in Mali Antiregierungsproteste, bei denen Zehntausende den Abgang des derzeitigen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta fordern. Eine von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) entsandte Delegation hat nun am Sonntag zur Entschärfung der Lage eine Regierung der nationalen Einheit sowie die Ernennung neuer Verfassungsrichter vorgeschlagen. Allerdings falle es nicht in den Aufgabenbereich der Ecowas, Keïtas Rücktritt zu fordern, sagte der Leiter der Abordnung, der ehemalige nigerianische Präsident Goodluck Jonathan. Dies verlangt jedoch weiterhin das wichtigste Oppositionsbündnis »Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques« (M 5-RFP) und wies bereits am Freitag vorab das Angebot der Vermittler zurück.

Zuvor waren die seit 2018 überfälligen Parlamentswahlen im März und April trotz Coronapandemie, Terror, Binnenflucht und der Entführung des Oppositionsführers Soumaïla Cissé durchgezogen worden. Zwei Drittel der Wahlberechtigten blieben fern. Das zu erwartende Ergebnis, die Mehrheit für die Koalition des Präsidenten, führte zu den ersten Protesten. Der populäre Imam Mahmoud Dicko, lange Jahre loyal gegenüber Keïta, forderte dessen Rücktritt. Die »zivilgesellschaftliche Opposition« fand sich mit ihm im M 5-RFP zusammen, die mit einem Zehn-Punkte-Programm zu »friedlichem zivilen Ungehorsam« aufruft und neben dem Rücktritt die Auflösung des Parlaments und die Bildung einer Übergangsregierung fordert. Was am 10. Juli in einer dritten Massendemonstration kulminierte: Barrikaden auf den Straßen der Hauptstadt Bamako, der Sitz der Nationalversammlung und des nationalen TV-Senders waren zeitweilig besetzt, die Auseinandersetzungen darum forderten elf Todesopfer und über hundert Verletzte.

Trotz der Gewalt und Verhaftungen infolge der Großkundgebung von einem halben Dutzend der Führer der heterogenen »Bewegung 5. Juni« hält diese an ihren Forderungen fest. Dicko rief zwar zur Ruhe auf, versicherte jedoch, die Bewegung werde ihren zivilen Widerstand fortführen und weiter ins Land tragen, wie das Nachrichtenportal Dakaractu am 14. Juli berichtete. Es wurde dazu aufgerufen, alle Kreisverkehre in Bamako zu blockieren und in den Regionalhauptstädten Barrikaden an den Zufahrtswegen zu bauen. Ein erster Erfolg: Der Sohn des Präsidenten, Karim Keïta, zog sich am 13. Juli aus der Schusslinie zurück und gab seinen wichtigen Posten als Vorsitzender des Parlamentsausschusses für Verteidigung, Sicherheit und Zivilschutz »aus Liebe zu Mali« auf.

Die vier Reden des Präsidenten an die Nation im Verlauf der vergangenen Wochen konnten den Protesten wenig entgegensetzen, sie verstärkten sie nur. Sein Angebot, eine »Regierung der Öffnung«, der »Nationalen Union« zu bilden, führte ebenso wenig zur Beruhigung wie die De-facto-Auflösung des Verfassungsgerichts, was den Verdacht des Wahlbetrugs zusätzlich befeuerte. Der Verfassungsgerichtshof hatte angesichts der Proteste in 30 Wahlkreisen das Ergebnis aufgehoben, neun Richter waren bereits zurückgetreten, einer durch Tod ausgeschieden.

Das Hauptproblem für eine Übergangsregierung – und hier käme dem Imam Dicko eine gewichtige Rolle zu – wäre die Revision des 2015er Abkommens von Algier mit dem islamischen Norden. Dazu wäre mit allen, auch den islamistischen Gruppen zu reden, selbst wenn dies ein großes Tabu von Paris brechen würde. Jedenfalls mahnte der frühere französische Botschafter in Mali, Nicolas Normand, in Le Monde Afrique vom 9. Juli die Revision dringend an. Die versprochenen Milliardeninvestitionen aus dem Staatshaushalt in die soziale Infrastruktur seien ausgeblieben, die Einrichtung einer öffentlichen Verwaltung gescheitert.

Der größte Fehler sei gewesen, 2013 den Norden nicht zu entwaffnen. Der Widerspruch zwischen der Tuareg-Konföderation Ifoghas und den Tuareg-Stämmen der Imghads, die sich zur Unterstützung Bamakos bewaffneten, blieb im Abkommen ungelöst. Die vorgesehene Entwaffnungskampagne 2015 habe mit ihren versprochenen Vorzügen der Integration in den öffentlichen Dienst paradoxerweise im Namen der Selbstverteidigung die Stammesmilizbildung befördert. Normand spricht von einem »syndicalisme de la Kalashnikov«.

Die islamistischen Gruppen, die in Mali rund 12.000 UN-Blauhelme – darunter 1.100 Bundeswehr-Soldaten –, 5.100 Mann der französischen »Barkhane«-Truppen und 5.000 G-5-Sahel-Truppen der afrikanischen Anrainer bekämpfen, verstärken die Risse im Staatswesen. Es bleibt eine Herkulesaufgabe, Frieden zu stiften und die Souveränität des Landes zu bewahren.