»Mietendeckel« vor Kadi

Britta Pedersen/dpa Der Mietwohnungsmarkt ist ein umkämpftes Terrain, Protest gegen die Immobilienlobby notwendig (Berlin, 15.5.2020)

Der sogenannte Mietendeckel in Berlin treibt den Immobilienunternehmen Krokodilstränen in die Augen. Am Montag warnte der Branchenverband BFW: Niedrigere Mieteinnahmen könnten Arbeitsplätze in der Baubranche der Hauptstadt gefährden. Eine Umfrage unter den zumeist mittelständischen Mitgliedsunternehmen hatte ergeben, dass sie für 31 Prozent ihrer Wohnungen ab November die Mieten senken müssten, wenn die Mieter es verlangen.

Die Unternehmen hätten vorgehabt, durchschnittlich 14.300 Euro in jede Wohnung zu investieren; das sei jetzt aber nicht mehr möglich: Der »Mietendeckel« habe dafür gesorgt, dass in knapp einem Drittel ihrer Wohnungen die Mieten gesenkt werden müssten – im Schnitt um 92 Euro im Monat, was etwa 1,40 Euro pro Quadratmeter entspricht. Rechne man den Investitionsausfall auf die 1,6 Millionen Mietwohnungen in der Stadt hoch, dann ergebe das ein dramatisches Bild: 145 Millionen Euro im Jahr könnten nicht investiert werden, was »verheerende Folgen« für die Berliner Bauwirtschaft nach sich ziehe.

Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), hatte vorige Woche hingegen vor »Preistreiberei auf dem Mietwohnungsmarkt« und Mieten gewarnt, »die nur noch Renditegelüste befriedigen« und für die meisten Mieter nicht mehr bezahlbar seien. Der Bundesgesetzgeber müsse endlich schützend eingreifen.

Hintergrund dieser Forderung war ein Beschluss des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, das Volksbegehren »Sechs Jahre Mietenstopp« nicht zuzulassen. Mit dem Volksbegehren sollten das Steigen der Mieten in 168 bayerischen Kommunen für sechs Jahre gestoppt werden; dass es nicht zugelassen wurde, sehen Immobilienunternehmen und deren Lobbyisten nun als Hoffnungsschimmer, auch den »Mietendeckel« in Berlin wieder loszuwerden.

Für Susanne Klabe, Geschäftsführerin des BFW Landesverbandes Berlin-Brandenburg, ist die Sache nach dem bayerischen Urteil klar: Die Bundesregierung sei für das Mietrecht zuständig; die Länder hätten keine Gesetzgebungskompetenz. Das solle auch die »rot-rot-grüne« Landesregierung akzeptieren und den »Mietendeckel« sofort auf Eis legen – bis die Angelegenheit durch das Bundesverfassungsgericht geklärt sei.

Siebenkotten nannte die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs dagegen enttäuschend. »Die Neuvertragsmieten in München liegen derzeit bei 18,31 Euro pro Quadratmeter.« Solche Wuchermieten seien unanständig. Doch wenn der Bund zuständig ist, müsse die Bundesregierung endlich ihrer Verantwortung gerecht werden und für eine wirksame Begrenzung der Mieten in laufenden Verträgen sorgen.

Auch in anderen Städten seien unbezahlbare Mieten ein Problem, so Siebenkotten; alle großen Städte und Ballungszentren hätten damit zu kämpfen. Er verwies auf eine aktuelle Studie des Portals Immowelt: In Köln bezahlen demnach die Mieter 11,10 Euro pro Quadratmeter, wenn sie eine Wohnung anmieten; in Berlin 12,20 Euro und Hamburg 12,10 Euro. »Die Mieten galoppieren den Löhnen davon«, betonte Siebenkotten.

Die Berliner Landesregierung hält trotz des bayerischen Urteils am »Mietendeckel« fest und baut auf eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Anwälte des Berliner Senats hatten beim Verfassungsgericht von Berlin angeregt, das dort anhängige Verfahren bis zu einem Urteil in Karlsruhe auszusetzen. Das bestätigte am vergangenen Freitag eine Senatssprecherin.

Die zuständige Senatorin Katrin Lompscher (Linke) steht weiter zum Berliner Vorgehen. Laut Taz (Wochenendausgabe) betonte sie, das bayerische Urteil sei nicht auf die Hauptstadt übertragbar. Auch Halina Wawzyniak, Fraktionsgeschäftsführerin der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, schrieb in einem Blogbeitrag, dass es zulässig gewesen sei, in Berlin den »Mietendeckel« einzuführen.