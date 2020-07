»Nur Wache gestanden«

Axel Heimken/dpa Bruno D. am Montag im Gerichtssaal

Im Prozess gegen den ehemaligen SS-Angehörigen Bruno D. vor dem Hamburger Landgericht (siehe jW vom 7.7.2020) hat der Verteidiger des Angeklagten am Montag Freispruch gefordert. Für den Fall einer Verurteilung seines 93 Jahre alten Mandanten plädierte der Anwalt für eine Bewährungsstrafe. Die alleinige Zugehörigkeit zur SS-Wachmannschaft in einem Konzentrationslager sei in der deutschen Rechtsprechung bislang nicht als Beihilfe zum Mord gewertet worden, argumentierte der Anwalt in seinem Plädoyer, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

D. gehörte 1944/45 im Alter von 17 bzw. 18 Jahren zur Wachmannschaft im Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig. Die Anklage wirft ihm Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vor. Sie geht davon aus, dass während der Dienstzeit des Angeklagten als Wachmann mindestens 30 Menschen im Krematorium des Lagers erschossen und 200 vergast wurden. Weitere 5.000 Gefangene seien den lebensfeindlichen Bedingungen zum Opfer gefallen. Der Fall wird vor der Jugendstrafkammer verhandelt, weil der Beschuldigte zur Tatzeit minderjährig war. Bei einer Verurteilung würde er nach Jugendstrafrecht bestraft.

Der Angeklagte entschuldigte sich in seinem sogenannten letzten Wort für die Verbrechen im Lager Stutthof, bestritt aber eine eigene Beteiligung. »Heute möchte ich mich bei denen, die durch diese Hölle des Wahnsinns gegangen sind, und deren Angehörigen, entschuldigen – so etwas darf niemals wiederholt werden«, sagte D. Er bestritt, sich freiwillig zur SS gemeldet bzw. freiwillig in dem KZ Dienst verrichtet zu haben. Erst durch den Prozess habe er vom wahren Ausmaß der in dem Lager verübten »Grausamkeiten« erfahren. Er hätte zudem »mit Sicherheit« auch die Chance genutzt, sich dem Dienst dort wieder zu entziehen, sofern dies möglich gewesen wäre. Die Vertreter der Nebenkläger – rund 40 Überlebende oder Hinterbliebene von KZ-Opfern – hatten Bruno D. zu einem Schuldeingeständnis und einer »altersweisen Rückschau« aufgefordert.

Bruno D. soll laut Anklage »die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt« haben. Zu seinen Aufgaben im KZ Stutthof habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Gefangenen zu verhindern. Zum Prozessauftakt im Oktober vergangenen Jahres hatte der Angeklagte eingeräumt, dass er vom 9. August 1944 bis zum 26. April 1945 Wachmann in dem Lager gewesen war.

Weil er nicht frontverwendungsfähig gewesen sei, habe man ihn zum Wachdienst nach Stutthof abkommandiert, so der Angeklagte. Er habe viele Leichen in dem KZ gesehen, selbst aber nie von seiner Waffe Gebrauch gemacht. In einer Befragung durch die Vorsitzende Richterin im Mai hatte Bruno D. bekräftigt: »Ich habe keine Schuld, was damals passiert ist. Ich habe dazu nichts beigetragen, außer dass ich Wache gestanden habe. Aber dazu wurde ich gezwungen, das war Befehl.«

Hintergrund des Verfahrens gegen D. ist eine Neuausrichtung in der Rechtsprechung in bezug auf Naziverbrechen. 2011 wurde John Demjanjuk, ein ehemaliger Wachmann im deutschen Vernichtungslager Sobibor, wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 28.000 Fällen verurteilt – ohne dass ihm eigenhändige Mordtaten nachgewiesen werden konnten. Seither ermittelt die Justiz gegen Angehörige der Wachmannschaften anderer Konzentrations- und Vernichtungslager, auch wenn sie nicht persönlich für einzelne Morde verantwortlich zu machen sind.

Vor einigen Tagen sagte der stellvertretende Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, Thomas Will, dass bei deutschen Staatsanwaltschaften 14 derartige Ermittlungsverfahren liefen. Der Verteidiger von D. betonte am Montag, dass in den vergangenen 70 Jahren nur sehr wenige dieser Täter von deutschen Gerichten verurteilt worden seien. Wenn die Justiz jetzt das Signal aussenden wolle, sie sei inzwischen eine ganz andere, so dürfe das bei der Urteilsfindung keine Rolle spielen. Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.