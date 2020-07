Brüsseler Reparaturversuche

-/EU/XinHua/dpa Auf Sicherheitsabstand zum eigenen Vernichtungswerk: Die EU verhandelt über die Höhe der Summe, welche die besonders gebeutelten Staaten retten soll – und damit auch sie selbst

Die Verhandlungen über EU-Wiederaufbaufonds und Haushalt sind gestern am vierten Tag des EU-Sondergipfels in Brüssel fortgeführt worden. Im Verlauf des Tages zeichnete sich ein möglicher »Kompromiss« ab, der darauf abzielen dürfte, so viele Mittel wie nötig und so wenige Mittel wie möglich zur Verfügung zu stellen, um die besonders krisengeschüttelten Staaten bei der Stange zu halten und den gemeinsamen Währungsraum zusammenzuhalten.

Bei den Beratungen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs über den EU-Finanzrahmen 2021 bis 2027 und den sogenannten Corona-Aufbaufonds wird zumindest nach außen weiterhin ein lauter Streit zwischen den finanzpolitisch starken und schwachen EU-Staaten geführt, der sich im wesentlichen um die Frage dreht, in welcher Höhe Hilfen an die besonders krisengebeutelten Staaten als Kredite fließen und in welchem Umfang Zuschüsse gewährt werden, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Insbesondere die Staaten der südlichen EU-Peripherie wie Spanien, Italien, Griechenland und Portugal drängen auf größere Hilfen, da sie – infolge der EU-Austeritätspolitik des vergangenen Jahrzehnts – aus eigener Kraft kaum noch die verheerenden Folgen der Rezession abfedern können, die sich durch den globalen Coronalockdown drastisch zugespitzt hat.

Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden – mittlerweile verstärkt durch Finnland – scheinen sich nun mit ihrer Forderung nach geringeren Zuschüssen als die ursprünglich von der EU-Kommission veranschlagten 500 Milliarden durchsetzen zu können. Laut der Nachrichtenagentur Reuters werden Zuschüsse in Höhe von 390 Milliarden Euro sowie Rabatte beim EU-Haushalt für die genannten Staaten, die als Gruppe der »Sparsamen« eine Kürzung auf 350 Milliarden Euro gefordert hatten, wahrscheinlich.

Auch die BRD und Frankreich dürften sich trotz anderslautender Lippenbekenntnisse dazu bereiterklären, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron bereits am Nachmittag durchscheinen ließen.(Reuters/jW)