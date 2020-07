Balten fast zurückerobert

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Tallinn, 20. Juli: Mit dem Diener klappt es schon ganz gut. Ein Vertreter Estlands verbeugt sich vor Heiko Maas

Die NATO-Ausdehnung nach Osten fand in den baltischen Republiken in den vergangenen fast 30 Jahren stets willige Helfer. Das dortige Regierungspersonal stammte zunächst oft direkt aus den USA und übertrug den Antikommunismus des Kalten Krieges unmittelbar in zumeist hysterisch russophobe Politik. Für die russischsprachigen Minderheiten in Estland, Lettland und Litauen gelten Sondergesetze, die selbst mit den Regeln der westlichen »Wertegemeinschaft« nicht viel zu tun haben. Die Außenpolitik schien in Tallinn, Riga und Vilnius oft in Washington verordnet zu werden. Seit 2014, seit der Sezession der Krim und dem Referendum zum Beitritt in die Russische Föderation, steigerte sich die antirussische Hetze noch, weil Russland angeblich einen Krieg gegen die baltischen Staaten vorbereite. Nationalisten und Faschisten wurden Kabinettsmitglieder, das ehrende Gedenken an einheimische Nazikollaborateure ist in der Region Tradition. Obwohl deutsche Soldaten in Litauen stationiert sind, werden die Bundesrepublik und die EU, von der man wirtschaftlich abhängig ist, als unsichere Kantonisten im Verhalten gegenüber Moskau eingestuft. Das scheint sich gegenwärtig zu ändern – Heiko Maas macht's möglich.

Jedenfalls betonten die Außenminister der drei Länder nach einem Treffen mit ihrem deutschen Amtskollegen am Montag in Tallinn, dass zur Abschreckung Russlands eher mehr als weniger US-Truppen in Europa notwendig seien. Sie reagierten damit auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Truppenstärke in Deutschland von derzeit rund 34.500 auf 25.000 Soldaten zu verringern. So erklärte der litauische Außenminister Linas Linkevicius dort: »Es ist kein großes Geheimnis: Uns fehlen definitiv einige Fähigkeiten.« Man setze dabei auf die Hilfe der Alliierten und würde sich auch mehr US-Soldaten im Baltikum wünschen – aber nicht auf Kosten der Stationierung in Deutschland. »Wir brauchen auf jeden Fall generell ein größeres Engagement der Amerikaner in Europa«, meinte Linkevicius. Ähnlich äußerten sich seine Kollegen aus Estland und Lettland, Urmas Reinsalu und Edgars Rinkevics.

Trump hatte den angekündigten Truppenabzug aus der Bundesrepu­blik unter anderem mit den aus seiner Sicht zu geringen deutschen Rüstungsaufwendungen begründet. Der Hinweis darauf fand bei den Nordosteuropäern stets ein positives Echo. Ihre Kriegsausgaben liegen bei dem geforderten Wert von zwei Prozent des Brutto­inlandsprodukts. Trump will einen Teil der Soldaten zurück in die USA holen, aber es sollen auch einige innerhalb Europas verlegt werden - unter anderem nach Polen. Gingen die baltischen Staaten leer aus, wäre das ein schlechter Lohn für drei Jahrzehnte bedingungsloser Treue. Die Bekanntgabe der Details wird in Kürze erwartet.

Der russische Präsident Wladimir Putin gab auf die Fastrückeroberung der baltischen Staaten durch Heiko Maas am selben Tag eine unbeabsichtigte Antwort. Er besuchte die Schwarzmeerhalbinsel Krim zur Kiellegung neuer Kriegsschiffe und nahm auf einer Werft in Kertsch an einer entsprechenden Zeremonie teil. Er kündigte den Bau von sechs Kriegsschiffen an, darunter je zwei große Angriffskreuzer, Atom-U-Boote und Fregatten. Sie würden mit modernen Waffensystemen ausgestattet, sagte Putin, während zwei weitere Werften im Land per Video zugeschaltet waren. Die neuen Kriegsschiffe sorgten für ein strategisches Gleichgewicht und für Stabilität in der Welt. Bis 2027 sollen 70 Prozent der Flotte erneuert sein.