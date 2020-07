EU-Fonds: Streit um 750 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe

Tobias Schwarz/AFP pool/dpa Giuseppe Conte, Ministerpräsident von Italien, und Bundeskanzlerin Angela Merkel verlassen am Montag die gemeinsame Pressekonferenz nach Gesprächen auf Schloss Meseberg

Berlin. Im Streit über den EU-Fonds für den "Wiederaufbau" nach der Coronakrise werden Kompromissformeln ausgelotet. Wenige Tage vor dem EU-Gipfeltreffen empfing Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den italienischen Ministerpräsident Giuseppe Conte auf Schloss Meseberg bei Berlin. Bei dem Gespräch ging es insbesondere um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie, die Italien besonders hart getroffen hat. Conte warnte: »Wenn wir die Krise einfach so laufen lassen würden, dann hätten wir innerhalb kürzester Zeit eine Zerstörung des Binnenmarktes.« Die Fragmentierung der EU wäre die logische Konsequenz. »Und das kann in niemandes Interesse sein, nicht mal im Interesse eines Landes wie Deutschland«, meinte Conte. Die zentrale Frage lautet: Wie kann es gelingen, dass sich die 27 Staats- und Regierungschefs auf ihrem am Freitag beginnenden Sondertreffen auf den geplanten, 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU einigen? (dpa/jW)