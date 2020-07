Britische Notenbank denkt über Digitalwährung nach

Jens Kalaene/zb/dpa

London. Die britische Zentralbank denkt nach den Worten ihres Vorsitzenden über eine eigene digitale Währung nach. »Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob wir bei der Bank of England eine digitale Währung erschaffen sollen«, sagte Notenbankchef Andrew Bailey am Montag während einer Online-Diskussion. Die Notenbank werde sich auch weiterhin mit der Frage befassen, weil digitale Währungen einen erheblichen Einfluss auf die Art zu zahlen und das gesellschaftliche Zusammenleben hätten. »Ich glaube, in ein paar Jahren werden wir uns in Richtung einer Digitalwährung bewegen«, mutmaßte Bailey.

Neben der britischen Notenbank beschäftigen sich gegenwärtig auch andere Zentralbanken mit dem Konzept von Digitalwährungen. Mit dem Bitcoin vor rund einer Dekade fing es an; Mittlerweile existieren tausende solcher Kryptowährungen, die es nur in digitaler Form gibt. (dpa/jW)