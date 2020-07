Einmarscherlaubnis erteilt

Ayman Sahely/REUTERS Truppen der »Nationalen Konsensregierung« (GNA) außerhalb von Misrata am Samstag

Eine direkte militärische Intervention Ägyptens in Libyen wird immer wahrscheinlicher. Nachdem Milizen unter dem Kommando der »Nationalen Konsensregierung« (GNA) mit Sitz in Tripolis die Belagerung der Hauptstadt durch den abtrünnigen General Khalifa Haftar durchbrechen konnten und Ende Juni die Frontlinie vor die Hafenstadt Sirte und den Luftwaffenstützpunkt Al-Dschufra verlagert hatten, warnte Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi, einer der wichtigsten Verbündeten Haftars, am 23. Juni vor dem Überschreiten dieser »rote Linie«. Sollte die von der Türkei mit Waffen und Söldnern ausgerüstete GNA die 800 Kilometer vor der ägyptischen Grenze liegende Stadt Sirte erobern, sei Kairo legitimiert, sich »gegen die Aggression der Milizen von Terroristen und Söldnern zu verteidigen«. Konkret zieht Al-Sisi die Möglichkeit der Bewaffnung und Koordinierung ostlibyscher Stämme, die loyal zu Haftar stehen, in Betracht.

Das scheint bei maßgeblichen Teilen der mit Haftar verbundenen Koalition gut anzukommen. Vergangenen Montag erteilte das 2014 gewählte Repräsentantenhaus (HOR) mit Sitz im ostlibyschen Tobruk Kairo grundsätzlich die Erlaubnis, die von der Türkei herausgeforderte »nationale Sicherheit« beider Staaten zu verteidigen. Das HOR hat die »Konsensregierung« nie anerkannt und Haftar zum Oberbefehlshaber der eigenen Truppen ernannt. Am Dienstag empfing Al-Sisi ausgewählte Stammesführer aus Ostlibyen in Kairo. Ihnen versicherte er, sein Land werde »nicht untätig zuschauen bei Aktionen, die eine direkte Bedrohung nicht nur der ägyptischen, sondern auch libyschen nationalen Sicherheit darstellen«. Er werde nicht erlauben, dass Libyen zum Zentrum des Terrorismus wird. Damit bedient Al-Sisi das Narrativ Haftars, der die GNA-Regierung stets als Marionette der »Muslimbruderschaft« bezeichnet.

Der Sprecher des Außenministeriums der GNA, Mohammed Al-Giblawi, warf Al-Sisi daraufhin vor, die Souveränität des Landes zu verletzen. Die GNA sei als legitime Regierung die einzige Kraft, die darüber bestimmen könne, was auf Libyens Territorium geschehe. In der Tat reklamiert sie im Gegensatz zum ostlibyschen HOR Legitimität, da sie im UN-vermittelten Abkommen von Skhirat 2015 als gesamtlibysche Regierung eingesetzt wurde. Das Abkommen ist aber aufgrund interner Differenzen nie in die Verfassung des Landes integriert worden und lief 2017 aus. Der Präsidentschaftsrat, die exekutive Instanz des Landes, fiel kurz nach seiner Ernennung auseinander. Präsident Fajes Al-Sarradsch regiert bis heute auf der Basis von Dekreten. Auch die von der UNO geforderte Reform des Sicherheitssektors hat nie stattgefunden. Bis heute stützt sich die GNA auf rivalisierende Milizen mit zweifelhafter Loyalität. Erst vor zwei Wochen lieferten sich zwei Milizen, die dem Innenministerium der GNA unterstellt sind, heftige Kämpfe in Dschansur, einem Vorort von Tripolis. Dabei seien Menschen misshandelt und ihre Leichen durch die Stadt gefahren und vor ihren Wohnhäusern aufgehängt worden, wie das Onlinemagazin Libya Herald mit Sitz in Tripolis berichtet. Den Milizen geht es um die Kontrolle im Treibstoffhandel.

Derweil erhöht die »internationale Gemeinschaft« den Druck auf alle Konfliktparteien, die Ölblockade aufzuheben, die dem Land nach Angaben der Nationalen Ölgesellschaft (NOC) in Tripolis bisher Verluste in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar bescherte. Haftars Truppen blockieren seit Januar die Ölexporthäfen im Golf von Sirte. Der General wirft der Zentralbank in Tripolis, die die Einnahmen verwaltet, vor, den Osten zu benachteiligen und die GNA-Milizen zu finanzieren. Seiner Forderung nach einer stärkeren internationalen Überwachung der Zentralbank scheinen sich jetzt die USA anzuschließen. Die US-Botschaft in Tripolis veröffentlichte am 12. Juli ein Statement, welches unter anderem denjenigen mit Sanktionen droht, die sich einer stärkeren Überwachung des Bankensektors und mehr Transparenz bezüglich der Einnahmen aus dem Ölgeschäft in den Weg stellen würden. Eine potentielle Einigung der Konfliktparteien im Ölgeschäft könnte ein erster Schritt zu neuen Verhandlungen sein.