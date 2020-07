imago/imagebroker Darüber hätte man doch Klügeres schreiben können: Ein DDR-Bürger am FKK-Strand (1980)

Der Titel ist verheißungsvoll, stellt er sich doch in die Tradition des Klassikers von Maxie Wander »Guten Morgen, du Schöne«, 1977 im DDR-Verlag Der Morgen erschienen, ein Jahr später im Westen bei Luchterhand. Allein die Vorworte von Maxie Wander und Christa Wolf gehören bis heute zum Intelligentesten, was die feministische Literatur je hervorgebracht hat.

Ein Imagetransfer im Titel mag Verkaufszahlen steigern helfen, doch was nützt das, wenn schon die misslungene Umschlaggestaltung der im März im Aufbau-Verlag herausgekommenen Hardcoverausgabe von Greta Tauberts »Guten Morgen, du Schöner« Böses ahnen lässt: Vier Männergesichter sind abgebildet, drei Fusselbärte und ein Babyface, keiner schön, aber alle vier fotografisch weichgespült wie auf einer Parship-Reklame. Eben so ganz anders als das Klischee vom hassverzerrten Wutbürger im Rentnerparka, das uns unablässig von den Medien eingebimst wird, wie Taubert meint. 2017 wandte sich die Autorin mit einem offenen Brief im Magazin Der Stern an den ostdeutschen Mann und bat die AfD-Wähler darum, »mit ihren Hassparolen nicht den Ruf meiner süßen Ossiboys zu ruinieren.«

Um süße Ossiboys geht es also – ein erster Hinweis auf Tauberts geistigen Horizont. Ihre 16 Protokolle der von 1972 bis 1987 in der DDR geborenen Männer geben immerhin Aufschluss über deren Werte: Ordnung, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Körperlichkeit, Gemeinsinn, faire Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, beruflich und familiär, Selbstverwirklichung. »Ich möchte mit meiner Frau zusammen frei sein.« (Gregor, 45, Filmproduzent). Sie sehen sich als Macher, nicht als Angeber, einige sind Freaks, alle wollen gute Väter sein.

Unverständlich, dass Taubert keinen Vergleich anstellt mit den 15 Männern in Christine Müllers »James Dean lernt kochen. Männer in der DDR« von 1986, damals ebenfalls in Morgen- und Luchterhand-Verlag erschienen – Protokolle der Väter- und Großvätergeneration ihrer »Ossiboys«. So hätte sie erforschen können, um was es bei ihrem Projekt doch eigentlich gehen müsste: Die emanzipatorische Entwicklung des DDR-Mannes, der sich parallel zur Frau von alten Geschlechterrollen löst oder auch nicht, unter dem Einfluss zweier Systeme. Bei Müller überwog noch die patriarchale Versorgerrolle, der schwer arbeitende Mann ohne Zeit für die Kinder. Hierin unterscheiden sich die neuen Ostmänner am stärksten: Für ihre Kinder da zu sein, hat für sie den höchsten Stellenwert.

Zwei Statements aus den 34 Jahre auseinanderliegenden Büchern über DDR-Männer verdeutlichen aber auch das partielle Scheitern der Emanzipation, damals wie heute. Herbert, Jahrgang 1941, Facharzt für Pathologie, Dozent, verheiratet, drei Kinder, erklärt in »James Dean lernt kochen«, Seite 20: »Ich glaube, die meisten Frauen sind entweder dämlich oder große Schauspielerinnen oder Nutten. Selbst die sogenannten ehrbaren Ehefrauen oder diese Emanzipierten, alles unbefriedigte Weiber, die nur darauf warten, dass einer vorbeikommt und sie, na ja …« »Und bei den Homo sapiens ist es nun einmal mehrheitlich der Fall, dass die Männer das Lenken übernehmen. Das ist halt so. Und ich sage mal, in unserer heutigen von Frauenrechten überhäuften Zeit ist nicht viel Gutes rausgekommen.« Das meint Heiko, Jahrgang 1972, arbeitslos, vier Kinder, Hobbywikinger in »Guten Morgen, du Schöner«. Er findet die Frauenquote ungerecht.

Frau Taubert geht es offenbar weniger darum, Entwicklungen im Geschlechterverständnis von DDR-Männern bzw. deren Söhnen herauszuarbeiten. Sie bewegt eine private, eventuell von Fortpflanzungswünschen gesteuerte Frage: »Gibt es«, fragt sie sich zwischen Tilmann, 34, Musiker, und dem hübschen Paul, 40, Kontorist, »gibt es eine eigene Schönheit, die den ostdeutschen Mann der dritten Generation ausmacht? … Ich finde viele meiner Ossiboys auf eine Art ›schnuffig‹, kann aber gar nicht sagen, was das meint.« Leider interessiert das niemanden, der Männer für Menschen hält und nicht für Hündchen.

Taubert vernichtet mit Geschmacklosigkeiten und Verirrungen die hohen Erwartungen, die der Titel erzeugt. Allenfalls mit einer selektiven Lesetechnik, bei der man die Reflexionen der Autorin überblättert, ist das Buch erträglich. Denn wie ernst kann man eine Frau nehmen, die meint, sie hätte den »Riss« in der Gesellschaft mit zu verantworten, weil sie »arrogante Landflucht« aus dem Thüringer Wald begangen habe und durch ihren Umzug nach Leipzig zur »Kosmopolitin« aufgestiegen sei?

»Du kleine Ossimaus hast überhaupt keine Ahnung. Nicht von Geld, nicht von Fördermitteln, nicht vom Auf-den-Busch-Klopfen«, schätzt Taubert sich selbstkritisch ein in einer Vorbemerkung zu »Bolle, 37, Gründer eines Radiosenders.« Mag sein. Der Aufbau-Verlag aber hatte mal Ahnung von guten Büchern.