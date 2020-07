Die Initiative der Friedens- und Zukunftswerkstatt in Frankfurt hat am Freitag einen Solidaritätsaufruf für von rechts bedrohte Frauen eingerichtet:

Über 400 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner haben eine Initiative der Friedens- und Zukunftswerkstatt in Frankfurt fordern Solidarität mit Janine Wissler sowie mit anderen von anonymen Morddrohungen betroffenen Frauen wie die Anwältin Seda Basay-Yıldız, die Kabarettistin Idil Baydar, die Abgeordneten Martina Renner, Anne Helm (…)

Für die Unterstützerinnen und Unterstützer der Initiative ist dieser erneute Angriff auf Persönlichkeiten, die sich gegen rassistische Politik und für Demokratie und Frieden engagieren ein weiteres Beispiel dafür, dass der Rechtsextremismus in unserem Land wächst.

Zunehmend werde erkennbar, dass es sich nicht um verwirrte Einzeltäter handelt, sondern diese Kräfte in der Gesellschaft und auch in den öffentlichen Ämtern verwurzelt sind.

»Deshalb kann es nicht nur darum gehen, Einzeltäter ausfindig zu machen. Für uns heißt Solidarität mit Janine Wissler, die Nazistrukturen endgültig zu überwinden. Dazu rufen wir alle Verantwortlichen wie auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf«, schreiben die Initiatoren und werben um weitere Unterstützung.

Unterstützung an: frieden-und-zukunft@t-online.de

Die Linksjugend Hessen meldete am Freitag: Faschistische Netzwerke in hessischer Polizei – Grüne entziehen sich der Verantwortung

Das polizeiliche Engagement der Grünen in Stuttgart ist groß: Über 70 Beamt*innen mit Stammbaumforschungskenntnissen sind wegen zerbrochenen Schaufenstern im Einsatz. In Hessen hingegen geben sich die Grünen mit einen Sonderermittler zufrieden. Dabei geht es hier um anhaltende Morddrohungen seitens des rechten Terrornetzwerks NSU 2.0, in die die Polizei tief verwickelt zu sein scheint. (…)

Die Grünen stehen mit in der Verantwortung, den rechten Sumpf in der Polizei auszutrocknen. Sie haben den Kompass verloren, wenn sie die Polizei in Stuttgart Stammbaumforschung zu Migrant*innen betreiben lassen und in Hessen einen Innenminister dulden, der gegen rechte Umtriebe in der Polizei nicht konsequent ermittelt, wenn er sie nicht sogar durch seine Relativierungsstrategie deckt. Es ist und bleibt eine zivilisatorische Katastrophe, wenn die Polizei nicht für Sicherheit, sondern rechte Terrornetzwerke innerhalb der Polizei über Jahre hinweg für Unsicherheit sorgen. Skandalöser wird es, wenn alle Spuren zu Verdächtigen beim Terrornetzwerk NSU 2.0 zur Polizei führen und dort unter Anklage gegen »Unbekannt« enden. Der Rücktritt Beuths ist längst überfällig! (…) Notwendig ist deshalb eine umfassende Polizeireform unter Berücksichtigung eines neuen Sicherheitsdenkens.

Wenn die Polizei der Tatort ist, braucht es unabhängige Untersuchungen und Meldestellen. Anstelle von Racial Profiling und Stammbaumforschung brauchen wir ein neues gesellschaftliches Sicherheitsverständnis – geprägt von sozialer Sicherheit, besserer Bildung und Armutsbekämpfung als Grundlage gegen faschistische Tendenzen.