Gewissen ohne Titel

Martin Baumann/TASR/dpa Stehend und kopflos der unter Plagiatsverdacht stehende slowakische Parlamentspräsident Boris Kollar. Sitzend der tschechische Senatspräsident Milos Vystrci (Bratislava, 24.6.2020)

Die slowakische Regierung wird derzeit von einer Reihe von Plagiatsaffären erschüttert. Am Freitag hat Vizeparlamentspräsident Peter Pellegrini Regierungschef Igor Matovic zum Rücktritt aufgefordert. Einen Tag zuvor hatte die liberale Tageszeitung Dennik N online berichtet, dass der Ministerpräsident in seiner Diplomarbeit 1998 seitenweise aus zwei Studien abgeschrieben hatte, ohne sie als Quellen anzugeben.

Pellegrini, der vor kurzem aus der sozialdemokratischen Smer-SD ausgetreten ist und am Aufbau einer neuen Partei arbeitet, erklärte, an der Spitze der Regierung dürfe kein »lügender Dieb« stehen. Sollte Matovic nicht von sich aus seinen Hut nehmen, werde er am Montag Unterschriften sammeln, damit das Parlament sich auf einer außerordentlichen Sitzung mit der Affäre beschäftigen könne.

Staatschefin Zuzana Caputova erklärte am Donnerstag abend, die seit März amtierende Regierung erlebe ihre größte »Wertekrise«. »Betrug« und dessen Bagatellisierung sei »inakzeptabel«, sagte Caputova laut Nachrichtenagentur TASR. Auch Vertreter der kleinen Koalitionsparteien zeigten sich schockiert. Es werde nun über die möglichen Konsequenzen beraten.

Matovic selbst befindet sich derzeit mit anderen EU-Regierungschefs zum Sondergipfel in Brüssel. In den »sozialen Medien« schrieb der 47jährige Millionär am Donnerstag abend, er erinnere sich nicht mehr, ob er vor 22 Jahren etwas nicht zitiert habe. »Falls das so ist, habe ich etwas gestohlen, das mir nicht gehörte, ich bin in dieser Angelegenheit also ein Dieb und das ist traurig.« Dennik N unterstellte er, die Veröffentlichung so gelegt zu haben, dass er während des EU-Sondergipfels nicht auf die Vorwürfe antworten könne.

Auch der slowakische Bildungsminister Branislav Gröhling und Parlamentspräsident Boris Kollar stehen derzeit unter Plagiatsverdacht. Der Millionär Kollar – Vorsitzender der rechten Regierungspartei »Wir sind eine Familie« – überstand in der vergangenen Woche einen Misstrauensantrag, dem er sich nach Rücktrittsforderungen aus der Koalition gestellt hatte.

Matovic – dessen Regierungskoalition aus neoliberalen, konservativ-klerikalen und ausländerfeindlichen Parteien besteht – hatte den Betroffenen seine Unterstützung versichert. In seiner Zeit als Oppositioneller war der 47jährige nicht so zimperlich mit Plagiaten umgegangen. Der Chef der rechten Wahlplattform »Gewöhnliche Leute und unabhängige Persönlichkeiten« hatte als »Antikorruptionskämpfer« beispielsweise 2018 den damaligen Parlamentspräsidenten Andrej Danko wegen ähnlicher Vorwürfe vehement zum Rücktritt aufgefordert.

Als Ende Juni die ersten Berichte zu Kollar aufkamen, erklärte er seine Unterstützung für den Parlamentspräsidenten damit, dass er nicht das Ende seiner Regierung riskieren wolle. Er habe Angst, dass die »Mafia« – gemeint sind die Sozialdemokraten – wieder an die Macht komme.

Zu den Rücktrittsforderungen sagte Matovic am Donnerstag abend, er werde abdanken, sobald er »alles erreicht habe«, was er »den Menschen vor der Wahl versprochen habe«. Er werde dann wieder sein »Privatleben« leben. »Mit gutem Gewissen, ohne Titel.«