EU-Gipfel in Brüssel begonnen

Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel mit Ellenbogencheck beim Brüsseler Gipfel am Freitag

Seit Freitag findet in Brüssel der zweitägige EU-Gipfel der 27 Mitgliedstaaten statt. Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Coronapandemie, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs wieder persönlich in Belgien treffen. Anlass hierfür ist die angestrebte Einigung über den kommenden siebenjährigen EU-Finanzrahmen. Dabei geht es um mehr als 1.800 Milliarden Euro, die den Haushalt füllen sollen. Darunter fällt auch der Vorschlag der Verteilung von 750 Milliarden Euro. Diese soll in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Wirtschaftskrise im Zuge der Pandemie gesteckt werden.

Für das Jahr 2020 wird mit einem Einbruch der EU-Wirtschaft um 8,3 Prozent gerechnet. Die EU-Kommission will hierfür das Geld an den Finanzmärkten aufnehmen. Allerdings gibt es Streit um die Verteilung des Geldes. 500 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse an Krisenstaaten fließen und die übrigen 250 Milliarden Euro als Kredite. Die von der Pandemie besonders hart getroffenen Länder wie Italien und Spanien würden dadurch am meisten profitieren. Sie dringen deshalb auf eine schnelle Einigung und fordern Solidarität von den übrigen Mitgliedstaaten. Beide Länder wollen ein möglichst umfangreiches Hilfsprogramm.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hingegen sieht das skeptisch. Er verlangte, dass Empfänger »Reformen« vor der Auszahlung der EU-Hilfen nicht nur zusagen, sondern bereits umgesetzt haben sollen. Österreich, Schweden und Dänemark schlossen sich der Position der Niederlande an. Deutschland und Belgien wollen im nächsten langfristigen Haushalt ein »wirksames Instrument« schaffen, mit dem Länder wie Ungarn und Polen zur Einhaltung »rechtsstaatlicher Standards« bewegt werden können.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki lehnte den Vorschlag ab, EU-Gelder mit Auflagen zur Rechtsstaatlichkeit oder mit Klimazielen zu verknüpfen. Gegen die Koppelung an Bedingungen wendet sich auch die Regierung von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban. Nettoempfänger wie Polen, Ungarn und die baltischen Staaten stemmen sich gegen jegliche Ausgabenkürzungen zu ihren Lasten. (dpa/jW)