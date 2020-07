Hartnäckiger Kampf

Sven Hoppe/dpa

Im Kampf um einen Prozess gegen ihren mutmaßlichen Vergewaltiger zieht eine Frau aus München vor das Bundesverfassungsgericht. Am Donnerstag vergangener Woche reichte sie dort Beschwerde ein, wie ihre Anwälte mitteilten. Ein Sprecher des Verfassungsgerichts bestätigte den Eingang eines entsprechenden Antrags. Der Fall hatte immer wieder Schlagzeilen gemacht. Die heute 37jährige Nina Fuchs ist sicher, im April 2013 bei einem Diskobesuch in München mit K.o.-Tropfen wehrlos gemacht und danach in einem Park vergewaltigt worden zu sein. Eine Spur zu den mutmaßlichen Tätern gab es zunächst nicht. Doch Jahre später wurde ein Verdächtiger anhand seiner DNA-Spuren ausfindig gemacht. Da sich das Opfer aber nur bruchstückhaft an die Tat erinnern kann und der Mann zu den Vorwürfen schweigt, wurde die juristische Beweisführung von der Staatsanwaltschaft München I als so schwierig eingestuft, dass sie die Ermittlungen wegen mangelnder Erfolgsaussichten trotz eines konkreten Tatverdächtigen zweimal einstellte. Im Mai lehnte das Oberlandesgericht (OLG) München einen Antrag auf Klageerzwingung ab. Gegen diese Entscheidung reichte die 37jährige nun Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein.

»Jemand hat mir K.o.-Tropfen ins Glas getan und dafür gesorgt, dass ich leichte Beute war«, hatte sie 2019 in einem Spendenaufruf zur Unterstützung ihres juristischen Kampfes geschrieben. »Ich erinnere mich dunkel an einzelne, sehr schwammige Bilder, als ich langsam wieder zu mir komme – an ein Gebüsch und an zwei Männer, die sich an mir vergehen.« Das Verfahren sei ihre »letzte Hoffnung«.

Zu den Erfolgsaussichten in solchen Fällen hat der Kriminologe Christian Pfeiffer Ende 2019 eine Auswertung von Daten und Erhebungen der Jahre 2014 bis 2016 veröffentlicht. »Von hundert Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur etwa eine einzige eine Verurteilung«, fand er heraus. Das liege aber auch daran, dass 85 Prozent der betroffenen Frauen gar nicht erst Anzeige erstatteten, erklärte Pfeiffer mit Blick auf die Dunkelfeldforschung. Von den übrigen 15 Prozent könnten 7,5 Prozent mit einer Verurteilung rechnen. (dpa/jW)