Frankreichs Kabinett hat einen Gesetzesvorschlag für die Rückgabe von bestimmten Kulturgütern an zwei afrikanische Staaten verabschiedet. Wie die Regierung am Mittwoch in Paris mitteilte, sollen 26 Kunstwerke des sogenannten königlichen Schatzes von Abomey an Benin gehen. Diese Werke seien bisher im Pariser Museum »Quai Branly – Jacques Chirac« aufbewahrt worden. Senegal erhalte einen Säbel des Feldherren El Hadj Omar Tall (1797–1864), hieß es weiter. Die Waffe kommt aus dem Bestand des Pariser Armeemuseums. Die Rückgabe von Kunstobjekten ist in Frankreich und auch in Deutschland schon länger ein Thema. (dpa/jW)