Proteste gehen weiter

imago images/ITAR-TASS »Ich bin/Wir sind Sergej Furgal«: Demonstranten solidarisieren sich mit dem Inhaftierten Gouverneur in Chabarowsk am Sonnabend

Mit der Festnahme des oppositionellen Gouverneurs der russischen Fernostregion Chabarowsk, Sergej Furgal, hat sich der Kreml ein offenbar nicht erwartetes Problem eingehandelt. Seit dem 10. Juli versammeln sich jeden Abend sowohl in der gleichnamigen Regionalhauptstadt als auch in weiteren Städten zahlreiche Menschen, um gegen seine Verhaftung zu protestieren.

Ihren Höhepunkt erreichten die Proteste am Samstag, als geschätzt 30.000 bis 40.000 Menschen allein in der 600.000-Einwohner-Stadt Chabarowsk demonstrierten. Das meldete die liberale russische Zeitung Kommersant am Samstag. Die Verwaltungsregion, deren Fläche doppelt so groß ist wie die der Bundesrepublik, hat 1,3 Millionen Einwohner. Unter der Woche ist die Teilnehmerzahl an den Protesten geringer, aber für den kommenden Samstag ist eine erneute Großkundgebung angekündigt worden.

Furgal, der der nationalistischen Liberaldemokratischen Partei von Wladimir Schirinowski angehört, war am 9. Juli unter dem Vorwurf festgenommen worden, dass er im Jahr 2000 zwei geschäftliche Konkurrenten durch Auftragskiller hatte umbringen lassen. Zudem habe er dies in einem dritten Fall versucht, aber der Anschlag sei nicht erfolgreich gewesen. Direkt nach Furgals Festnahme hatten die Behörden ihn nach Moskau ausgeflogen, wo er seitdem in Untersuchungshaft sitzt.

Angefangen haben die Demonstrationen daraufhin mit einem stillen Protest. Teilnehmer zogen schweigend mit Plakaten der Parolen »Ich bin/Wir sind Furgal« auf den zentralen Platz von Chabarowsk. Bei weiteren Protesten kamen nach und nach andere Losungen hinzu, die teilweise an Separatismus grenzen: »Moskau, hau ab«, »Furgal gehört zu uns«, »Der Ferne Osten gehört uns« und »Wir sind das Volk«. Russlands Ferner Osten fühlt sich seit längerer Zeit von der Regierung in Moskau vernachlässigt.

An den Reaktionen der örtlichen Bevölkerung auf die Festnahme fällt auf, dass viele Bürger nicht ausschließen, dass der ehemalige Gouverneur tatsächlich in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen sein könnte. Diese seien, in der damals »besonderen Phase« des Landes, üblich gewesen. Mit der Forderung, ihn wenn, dann in Chabarowsk vor Gericht zu stellen, tun sie ihr Misstrauen gegen Moskau kund. Auch sind die Demonstranten überzeugt, dass Furgal festgenommen wurde, weil er zu populär geworden sei und sich gegenüber Moskau zuviel herausgenommen habe.

Die Demonstrationen blieben überwiegend friedlich, die russische Polizei schritt nicht ein. Allerdings versuchte Sergej Krawtschuk, Bürgermeister der Stadt und Mitglied der Regierungspartei Einiges Russland, die Kundgebungen zu diskreditieren, berichtete das Onlineportal rbc.ru am Dienstag. Er erklärte, alte Leute und Studenten, die für ihre Prüfungen lernen müssten, hätten sich über den Lärm der nächtlichen Demonstrationen beschwert.

Außerdem kritisierte er, die Demonstrationen seien in Pandemiezeiten gesundheitsschädlich. Reaktionen aus der russischen Regierung waren eher zurückhaltend. Am Dienstag erklärte Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten, er könne die emotional aufgeregte Atmosphäre in Chabarowsk verstehen. Aber die gegen Furgal erhobenen Vorwürfe seien wirklich schwerwiegend, und der Justiz müsse erlaubt sein, ihre Arbeit tun zu können.

Furgal war im September 2018 überraschend mit 70 Prozent der Stimmen zum Gouverneur der Region gewählt worden. Sein Wahlsieg wurde damals als Reaktion auf die in der Bevölkerung unbeliebte Erhöhung des Rentenalters gesehen. In den knapp zwei Jahren seiner Amtszeit soll er mit der Korruption bei der Vergabe öffentlicher Aufträge Schluss gemacht haben, was ihn in weiten Teilen der Bevölkerung beliebt machte. Außerdem sorgte er dafür, dass alle Kinder in den Schulen der Region das gleiche Mittagessen bekamen. Zuvor bekamen diejenigen ein besseres, deren Eltern Schulgeld bezahlten.

Interessant ist, dass die Kampagne für Furgal vom rechten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny unterstützt wird. Ihm geht es darum, die Regierung von Präsident Wladimir Putin als »lahme Ente« darzustellen, die unfähig sei, in einer weit entfernten Region ihren Willen durchzusetzen.