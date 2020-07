Krach gemacht

Cristobal Escobar/Agencia Uno/dpa

Wie hier in Valparaíso haben am Mittwoch (Ortszeit) in ganz Chile Menschen mit einem sogenannten Cacerolazo – dem Schlagen auf Töpfe und Pfannen – für ein Gesetzesvorhaben demonstriert. Der von der linken Opposition am Abend in die Abgeordnetenkammer eingebrachte Entwurf sieht die vorzeitige Auszahlung eines Teils der privatisierten Renten vor. So sollen Chilenen bis zu zehn Prozent ihrer Pensionseinlagen abheben dürfen – Geld, das sie in der Coronakrise dringend benötigen. Nachdem der Gesetzvorschlag angenommen wurde, kommt er nun in den Senat. (dpa/jW)