München. Nach dem Debakel im Bundesligafinalturnier hat die Basketballabteilung des FC Bayern einen »Wunschtrainer« gefunden: Der frühere Bamberger Meistermacher Andrea Trinchieri werde Nachfolger von Oliver Kostic, erklärten die Bayern, die beim Finalturnier in eigener Halle nicht übers Viertelfinale hinausgekommen waren, am Mittwoch. Für Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic ist Trinchieri ein »Coach, der Spieler, ein Team und ein Programm entscheidend weiterentwickeln und moderne Impulse setzen kann«. Zuletzt war der Mailänder bei Partizan Belgrad unter Vertrag. Bei seiner Vorstellung am Mittwoch erklärte er: »Jetzt zum FC Bayern zu gehören ist die perfekte Herausforderung.« (sid/jW)