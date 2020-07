Weltpolizei provoziert

imago images/ZUMA Wire Die US-Flugzeugträger »USS Ronald Reagan« und »USS Nimitz«, begleitet von Marineschiffen während einer Kriegsübung im Südchinesischen Meer (6.7.2020)

China hat auffallend niedrigschwellig auf die gewollt provokatorischen Äußerungen von US-Außenminister Michael Pompeo vom Montag zu den Territorialkonflikten im Südchinesischen Meer reagiert. Die Antwort wurde zunächst nur der chinesischen Botschaft in Washington überlassen. Diese kritisierte am Dienstag in einer Pressemitteilung, dass Pompeos Stellungnahme die Tatsachen und das internationale Seerecht entstelle, die Lage in der Region überdramatisiere und Zwietracht zwischen der Volksrepublik und den benachbarten Küstenländern zu schüren versuche, obwohl die USA an den Grenzstreitigkeiten im Südchinesischen Meer gar nicht direkt beteiligt seien. Washington verletzte damit seine eigene Verpflichtung, in diesen Konflikten nicht Partei zu ergreifen.

Auf welchen Schritt sich dieser Vorwurf konkret bezieht, wird aus der Stellungnahme der Botschaft nicht deutlich. Tatsache ist jedenfalls, dass die US-Regierung bis jetzt eine ausgesprochen parteiliche Positionierung zur Frage der Grenzziehung in der Region vermieden hatte. China erhebt dort Anspruch auf Inselgruppen und Atolle, die auch von Vietnam, den Philippinen, Taiwan, Indonesien und Brunei eingefordert werden.

Das US-Außenministerium hatte eine Stellungnahme von Pompeo veröffentlicht, deren politische Absicht schon im zweiten Satz deutlich wurde: »Heute verstärken wir die Politik der USA in einem lebenswichtigen, umstrittenen Teil dieser Region – dem Südchinesischen Meer. Wir machen klar: Beijings Ansprüche auf die unterseeischen Rohstoffvorkommen im größten Teil des Südchinesischen Meeres sind vollkommen rechtswidrig, ebenso wie seine Einschüchterungskampagne, um sie zu kontrollieren.«

Im folgenden benannte Pompeo in der Stellungnahme detailliert eine Reihe von umstrittenen Territorien, bei denen Washington der chinesischen Rechtsauffassung widerspricht. Im letzten Absatz hieß es in der üblichen realitätsfernen US-amerikanischen Rhetorik: »Die Welt wird es Beijing nicht gestatten, das Südchinesische Meer als sein maritimes Reich zu behandeln. Amerika steht an der Seite unserer südostasiatischen Verbündeten und Partner beim Schutz ihrer souveränen Rechte auf die Rohstoffvorkommen vor den Küsten (…). Wir stehen an der Seite der internationalen Gemeinschaft zur Verteidigung der Freiheit der Meere und der Achtung der Souveränität. Wir lehnen jeden Vorstoß ab, das Prinzip ›Macht schafft Recht‹ im Südchinesischen Meer oder in der weiteren Region durchzusetzen.«

Tatsächlich teilt nicht »die Welt«, sondern nur eine überschaubare Zahl von Ländern die spezielle Sichtweise Washingtons. Aus Pompeos aggressiv formuliertem Text geht nicht hervor, ob die US-Regierung wirklich die Absicht hat und ihre Streitkräfte praktisch darauf vorbereitet, den chinesischen Ansprüchen in der Region, die weitgehend schon Praxis sind, mit militärischen Mitteln entgegenzutreten. Dabei müsste die US-Marine, die sich dann weit entfernt vom nordamerikanischen Halbkontinent und nah am chinesischen Festland befinden würde, voraussichtlich schwere Verluste hinnehmen. Das wäre allerdings unrealistisch – sofern die US-Regierung nicht schon zum jetzigen Zeitpunkt darauf aus wäre, einen dritten Weltkrieg auszulösen.

Gerade das ist letztlich nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen. Die Kriegsmarine der USA ist im Südchinesischen Meer zur Zeit mit zwei großen Flugzeugträgern, der »USS Ronald Reagan« und der »USS Nimitz« präsent. Ein dritter Flugzeugträger, die »USS Theo­dore Roose­velt«, liegt in Reichweite seit über zwei Monaten im US-Stützpunkt auf der Insel Guam fest, weil viele Besatzungsmitglieder sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Zu jedem Flugzeugträgerverband der US-Marine gehören auch mehrere Kriegsschiffe.

Dass zwei Flugzeugträger der USA gleichzeitig im Südchinesischen Meer, also sozusagen im Vorgarten der Volksrepublik, operieren, kommt ausgesprochen selten vor. Im aktuellen Fall waren sie dorthin geschickt worden, um an Kriegsspielen in der Umgebung der Spratly-Inseln teilzunehmen. Genau zur selben Zeit führte dort auch die chinesische Flotte Manöver durch.