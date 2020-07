Gegen Putschregierung

David Mercado/REUTERS

Trotz Ausgangsbeschränkungen wegen der Pandemie haben sich am Dienstag (Ortszeit) in Bolivien Tausende Demonstranten in La Paz versammelt, um gegen die rechte Putschregierung zu demonstrieren. Sie beklagten die zahlreichen Entlassungen von Beschäftigten in der Coronakrise und die Verfehlungen der De-facto-Regierung im Kampf gegen die Pandemie. Zudem forderten die Protestierenden die Abhaltung der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Die Putschisten wollen die für den 6. September angesetzte Abstimmung verschieben. (AFP/jW)