Von Frieden weit entfernt

imago images/Agencia EFE Frauenprotest gegen die Ermordung ehemaliger FARC-Kämpfer in Bogotá am 8. März

Auch vier Jahre nach Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und der linken Guerillaorganisation FARC-EP ist Kolumbien noch weit vom Frieden entfernt. Das wurde am Dienstag (Ortszeit) vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York erneut deutlich – trotz aller Bemühungen der kolumbianischen Außenministerin Claudia Blum, das Image der Machthaber in Bogotá aufzupolieren.

In der Sitzung stellte der Leiter der UN-Mission in Kolumbien, Carlos Ruiz Massieu, den Quartalsbericht zum Stand der Umsetzung des Friedensvertrags vor. Zusammenfassend erklärte er: »Die Gewalt gegen diejenigen, die im Rahmen des Abkommens die Waffen niedergelegt haben, und gegen diejenigen, die die Menschenrechte und die Rechte der vom Konflikt betroffenen Gemeinschaften verteidigen, bleibt die größte Bedrohung für die Konsolidierung des Friedens in Kolumbien.« Angesichts dessen müsse Bogotá dringend Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreifen.

Doch das geschieht nicht. Mindestens 218 ehemalige Guerilleros sind laut dem multinationalen Nachrichtensender Telesur ermordet worden, seit die FARC-Kämpfer ihre Waffen abgegeben haben – 139 allein seit dem Amtsantritt des rechten Präsidenten Iván Duque am 7. August 2018. Zuletzt war am Montag der 53jährige José Antonio Rivera während seiner Arbeit in einer Werkstatt in Pitalito im Departamento Huila von Unbekannten erschossen worden, wie die aus der Guerilla hervorgegangene Partei FARC berichtete.

Doch davon wollte die per Video zur Sitzung zugeschaltete Vertreterin der kolumbianischen Regierung am Dienstag nichts wissen. Statt die eigene Verantwortung für die Gewalt gegen Linke anzuerkennen, erklärte Blum, die Umsetzung des Friedensabkommens stelle weiterhin »eine Priorität für die Regierung des Präsidenten Iván Duque« dar. Gleichzeitig forderte sie, die UN-Mission solle Druck auf die FARC ausüben, so dass diese »Informationen über die Routen für den Drogenhandel« preisgebe.

Dass es mit den Bemühungen der Regierung in Bogotá für den Frieden nicht weit her ist, zeigt auch die Ablehnung einer Waffenruhe mit der linken Nationalen Befreiungsarmee (ELN). Nachdem der UN-Sicherheitsrat am 1. Juli alle Konfliktparteien auf der Welt dazu aufgefordert hatte, während der Coronapandemie die Kampfhandlungen ruhen zu lassen, bot die ELN-Guerilla am 7. Juli eine 90tägige Feuer­pause an. Doch davon wollte Duque nichts wissen.

Vielmehr setzt der Präsident selbst während der Pandemie auf eine physische Ausrottung aller aufständischen Akteure – ganz in der Tradition seiner Vorgänger. Mit welchen Mitteln dieses Ziel in der Vergangenheit erreicht werden sollte, macht derweil ein Bericht der Juristenvereinigung »Corporación Solidaridad Jurídica« deutlich, den diese am 7. Juli dem Sondergericht für den Frieden (JEP) vorlegte. Auf 300 Seiten sind Fälle von brutaler Folter an während des bewaffneten Konflikts gefangengenommenen FARC-Kämpfern dokumentiert. Verantwortlich für die Greueltaten zeichnet die Vereinigung staatliche Einsatzkräfte wie Polizisten, Militärs und Mitarbeiter des Geheimdienstes.

Nun sollen die »Methoden der Aufstandsbekämpfung« vor dem JEP untersucht werden. Ob es jedoch zu einer Verurteilung der für die Taten Verantwortlichen kommt, ist angesichts der Angriffe der kolumbianischen Regierung auf das Sondergericht fraglich.