Der mit 50.000 Euro dotierte Joseph-Breitbach-Preis geht in diesem Jahr an die Autorin Nora Bossong. Diese sei eine »Poetin, die ihre eminenten Möglichkeiten zur Versprachlichung von Welt als Verpflichtung nimmt, sich den großen Themen zu stellen«, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz am Dienstag mit. Ihr Werk sei zwar in jeder Zeile politisch, aber moralisiere nicht. Bossong widme sich den Irrungen und Wirrungen eines eurozentrischen Jahrhunderts. Die Preisverleihung findet am 25. September in Koblenz statt. (dpa/jW)