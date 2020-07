Im Niemandsland

Knut Schmitz/DOCDAYS Productions Am Ende des Tunnels ist das Nichts. Niemand wurde für die Loveparade-Katastrophe zur Rechenschaft gezogen (Ort der Massenpanik in Duisburg)

In wenigen Tagen jährt sich die Loveparade-Katastrophe von Duisburg bereits zum zehnten Mal. Das Rave-Event, das seit Mitte der 90er Jahre Hunderttausende anzog, fand am 24. Juli 2010 ein jähes und schreckliches Ende. Insgesamt 21 Menschen kamen bei einer Massenpanik ums Leben. Knapp 650 Personen wurden teils schwer verletzt. Das Ausmaß der psychischen Folgen bei den Überlebenden und den Angehörigen und Freunden der Todesopfer ist bis heute nicht bekannt.

Ordentlich aufgearbeitet wurde all das nicht. Ein von der Linksfraktion, die damals noch im NRW-Landtag vertreten war, bereits 2010 beantragter parlamentarischer Untersuchungsausschuss wurde von einer übergroßen Koalition aus SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. Die FDP enthielt sich bei der Abstimmung. Erst in diesem Jahr stellte das Duisburger Landgericht auch den Strafprozess endgültig ein, der die Verantwortlichkeiten für die Katastrophe hätte aufklären sollen. Die Taten wären im Juli verjährt gewesen.

Was das Duisburger Landgericht seit Prozessbeginn im Dezember 2017 vielleicht nicht zu leisten in der Lage, aber vielleicht auch nicht zu leisten bereit war, dokumentiert der Film »Love­parade – Die Verhandlung« von Dominik Wessely. Darin warnt Gerhart Baum, ehemaliger FDP-Bundesinnenminister und Vertreter der Nebenklage, gleich zu Beginn davor, dass es »eine seelische Katastrophe für die Angehörigen« sei, wenn »die Sache im juristischen Niemandsland endet«. Doch genau so kommt es.

Es ist ein großes Verdienst der Macher der WDR-Produktion, nicht moralisch den Zeigefinger zu erheben, obwohl sich das an vielen Stellen anbieten würde. Nüchtern zeigen sie die Erwartungen und Wünsche von Angehörigen und Nebenklägern an das Verfahren. Gefühllos wirkt das alles trotzdem nicht. »Ich möchte keine Rache. Ich möchte meine Ruhe und meinen Frieden. Und das kann ich nur, wenn das aufgeklärt wird«, sagt Gabriele Müller, die bei dem Unglück ihren 25jährigen Sohn Christian verlor, zu Beginn des Prozesses.

In dem aufgrund der Einspielung von Originalaufnahmen nur schwer verdaulichen Film kommen zudem Augenzeugen der Massenpanik zu Wort, auch mögliche Verantwortliche, Angeklagte, Journalisten und Polizeibeamte. Sie alle haben verständlicherweise einen sehr individuellen Blick auf die Ereignisse. Ins Gedächtnis brennen sich die zu hörenden Schreie und Hilferufe der Opfer. Ebenso die Bilder der schwerverletzt oder tot am Boden liegenden jungen Menschen.

Die vordringliche Aufgabe eines Strafprozesses besteht in der Aufklärung einer Tat und der Feststellung einer vor allem individuellen Schuld. Um Kollektivhaftung oder politische Verantwortlichkeit geht es dabei nicht. Dieser Grundsatz der bestehenden Rechtsordnung muss die Hoffnungen der Angehörigen enttäuschen. »Egal welches Urteil die deutsche Justiz spricht, es wird uns nicht befriedigen. Es wird nicht einfach sein, weil Justiz, Rechtssystem und Staatsanwaltschaft in Deutschland schuld daran sind, dass die beiden Hauptverantwortlichen nicht angeklagt wurden«, sagt Francisco Zapater, der in Duisburg seine Tochter verlor. Der damalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) und Rainer Schaller, Chef der Loveparade-Veranstalterfirma Lopavent standen nie vor Gericht. Die zehn Mitarbeiter von Stadt und Veranstalter, die wegen »fahrlässiger Tötung« bzw. »fahrlässiger Körperverletzung« angeklagt worden waren, sind allesamt Bauernopfer.

Die politische Verantwortung für das Desaster tragen alle etablierten Parteien: zuvörderst CDU-Oberbürgermeister Adolf Sauerland, der 2012 mittels eines erfolgreichen Bürgerentscheids aus dem Amt gejagt wurde. Jedoch auch die damalige NRW-Landesregierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen und selbst die Duisburger Linkspartei, die das größenwahnsinnige Loveparade-Projekt, vor dem zuvor alle ernstzunehmenden Experten explizit gewarnt hatten, im Rat der Stadt ebenfalls passieren ließ. Die Konsequenzen für derlei organisierte Unverantwortlichkeit folgten umgehend.

Im Film ist die Originalaufnahme eines jungen Mannes zu sehen. Es wirkt, als stünde er auf einem Schlachtfeld, umgeben von wenigen Überlebenden. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift »Live fast, die young«.