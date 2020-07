Chinas Rückkehr zur Normalität

China Daily via REUTERS Umfassende Maßnahmen gegen Covid-19: Temperaturkontrolle bei Seeleuten im Hafen Wuhan am 9. Mai

Trotz Coronakrise kehrt in China Normalität ein: Die »Werkstatt der Welt« exportierte im Juni wieder deutlich mehr Waren und kaufte auch mehr in der Welt ein als im Vergleichsmonat 2019, wie die Zollverwaltung am Dienstag in Beijing berichtete. So stiegen die Ausfuhren auf der Basis von Berechnungen mit dem US-Dollar um 0,5 Prozent. Die Einfuhren wuchsen sogar um 2,7 Prozent. »Experten« hatten mit einem starken Minus der Importe wie in den Vormonaten gerechnet.

Trotz des beginnenden Anstiegs hat die – je nach Berechnungsweise zweitgrößte oder größte – Volkswirtschaft jedoch noch erheblichen Nachholbedarf. Zwar legte das Außenhandelsvolumen im Juni im Jahresvergleich um 1,5 Prozent zu. Allerdings ist es in der ersten Jahreshälfte unter dem Strich um 6,6 Prozent geschrumpft. Der Trend indes ist klar.

Der lässt auch die deutschen Exporteure zuversichtlicher werden. Die Volksrepublik ist einer ihrer wichtigsten Einzelmärkte. Der Handel zwischen beiden Volkswirtschaften legte im Juni um 3,9 Prozent zu – angetrieben von einem Zuwachs der chinesischen Exporte um 12,8 Prozent. Hingegen lagen die deutschen Ausfuhren ins Reich der Mitte noch mit rund drei Prozent im Minus.

Inzwischen halten Experten in Beijing sogar ein Wachstum von bis zu drei Prozent im abgelaufenen zweiten Quartal für möglich. Das Statistikamt will die neuen Zahlen an diesem Donnerstag vorlegen. Li Kuiwen von der staatlichen Zollverwaltung nannte die Entwicklung des Außenhandels in der ersten Jahreshälfte am Dienstag »besser als erwartet«. Nach den Turbulenzen im ersten Quartal zeigten die Importe und Exporte im zweiten Quartal »Zeichen der Erholung und der Stabilität«.

Trotz des anhaltenden Handelskriegs der US-Regierung gegen das Land stiegen auch Chinas Einfuhren von US-Waren im Juni um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten hingegen legten im Juni nur leicht um 1,4 Prozent zu. Es scheint indes klar, dass sich Chinas Exporteure weiter auf schwer kalkulierbare Risiken einstellen müssen. Vor allem die Ungewissheiten durch die Auseinandersetzungen mit den USA inklusive Sanktionen und versuchter Teilblockade von US-Ausfuhren im Technologiesektor sowie ein möglicher weiterer Rückgang der Weltwirtschaftsleistung dämpfen eventuelle Euphorie. Der Vertreter der Zollbehörde, Li, sprach von einer »düsteren und komplizierten Situation in der zweiten Jahreshälfte«. Gewarnt wird auch vor einer neuen Ausbreitung der Coronavirusinfektionen im Herbst und Winter. (dpa/jW)