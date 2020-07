Die 400-Milliarden-Frage

imago images/Xinhua Chinas Präsident Xi Jinping (r.) und sein iranischer Amtskollege Hassan Rohani bei dem 18. Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Qingdao (10.6.2018)

China will angeblich in den nächsten 25 Jahren rund 400 Milliarden US-Dollar im Iran investieren, also durchschnittlich 16 Milliarden Dollar jährlich. Das behauptete unter anderem die New York Times am Sonnabend. Die wohl bedeutendste Tageszeitung der USA berief sich dabei auf zwei Bescheidwisser, von denen sie weder die Namen noch sonst etwas mitteilt.

Die Geschichte darf angezweifelt werden. Ein Beispiel: Die größten chinesischen Staatsunternehmen auf dem Erdöl- und Gassektor, China National Petroleum Corporation (CNPC) und Sinopec, hatten sich aufgrund der US-Sanktionen schon vor Jahren aus allen iranischen Projekten in diesem Bereich zurückgezogen. Es sah nach einer Revision dieser Haltung aus, als CNPC im November 2018 die 50,1prozentige Mehrheitsbeteiligung des französischen Konzerns Total an der Entwicklung der »Phase 11«, eines von 24 Abschnitten des iranischen Erdgasfelds South Pars im Persischen Golf, übernahm. In der Folgezeit beschwerte sich Teheran allerdings, dass CNPC dort keinerlei Aktivitäten zeige. Im Oktober 2019 gab das chinesische Unternehmen seine Beteiligung wieder auf, die dann im April 2020 von einer iranischen Gesellschaft übernommen wurde. Nach einer außergewöhnlichen Risikobereitschaft Chinas, sich im Iran finanziell zu engagieren, sieht das nicht aus.

Das 400-Milliarden-Dollar-Versprechen soll Teil eines Grundsatzabkommens sein, über das China und der Iran schon seit 2016 verhandeln. Damals war der chinesische Präsident Xi Jinping zu Gesprächen mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rohani nach Teheran gereist. Bei diesem Treffen unterzeichneten sie eine »Gemeinsame Erklärung zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft«. In dem aus 20 Einzelpunkten bestehenden Papier wurde ohne konkrete Festlegungen die Absicht beider Seiten beschworen, die Zusammenarbeit auf zahlreichen Gebieten von Politik, Wirtschaft, Kultur und militärischer Verteidigung auszubauen. Neben regelmäßigen Treffen der Außenminister einigten sich die Länder auch darauf, Verhandlungen über ein zunächst für 25 Jahre geltendes »Umfassendes Kooperationsabkommen« aufzunehmen.

Am 22. Juni des laufenden Jahres stimmte das iranische Kabinett einem endgültigen Entwurf für ein solches Abkommen zu, welcher der chinesischen Seite zur Beratung übermittelt werden sollte. Auf dieses 18seitige Papier, das ihr angeblich vorlag, bezog sich die New York Times in ihrer Darstellung vom 11. Juli. Die Zahl der »400 Milliarden« taucht in dem Entwurf offenbar nicht auf, sonst hätte sich das Blatt nicht auf die zwei anonymen Gewährsleute berufen müssen.

Neu ist das Gerücht jedoch nicht. Der Journalist Simon Watkins hatte schon in einem Artikel der Zeitschrift Petroleum Economist vom 3. September 2019 behauptet, China wolle 280 Milliarden US-Dollar in den iranischen Öl- und Gassektor und 120 Milliarden Dollar in Irans Infrastruktur investieren. Dafür werde Iran die Chinesen zu Vorzugspreisen mit Öl- und Erdgas beliefern. 5.000 Angehörige der chinesischen Sicherheitskräfte sollten im Iran stationiert werden, um Chinas Investitionen zu schützen. In einem aktuellen Artikel, den das Onlineportal Oil Price am 6. Juli veröffentlichte, behauptete Watkins darüber hinaus, chinesische und russische Militärflieger sollten künftig freien Zugang zu allen iranischen Luftwaffenstützpunkten erhalten. Der »neokonservative« Publizist Michael Rubin spekulierte außerdem am 6. Juni in einem Beitrag für den Thinktank »American Enterprise Institute«, dass Teheran den Chinesen die iranische Insel Kisch zur Nutzung als Militärstützpunkt verpachten wolle.

Nichts von diesen Behauptungen wurde bisher durch Tatsachen untermauert. Der Inhalt der iranischen Vorschläge an Beijing ist unbekannt. Außenminister Dschawad Sarif war deshalb am 5. Juli im Parlament heftigen Angriffen ausgesetzt, als er jede Auskunft verweigerte. Man werde den Text veröffentlichen, sobald er mit der chinesischen Seite vereinbart sei, beschied er den Abgeordneten. Bis dahin blühen im Iran Gerüchte und Verdächtigungen über einen beabsichtigten Ausverkauf des Landes.