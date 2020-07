Kohle für grünen Stahl

Christophe Gateau/dpa Qualmende Schlote: Die Stahlindustrie hierzulande soll »grüner« werden (Salzgitter, 5.3.2019)

Die Zukunft besteht aus Wasserstoff. Zumindest behaupten dies die deutsche Wirtschaft und die ihr ergebene Bundesregierung. Das geht so weit, dass sich Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) neuerdings einen »Innovationsbeauftragten ›Grüner Wasserstoff‹« hält. Mit ihm, dem Bundestagsabgeordneten und Parteifreund Stefan Kaufmann, schaute sie am Montag bei der Salzgitter AG in Niedersachsen vorbei, um für die große »Hoffnungstechnologie« die nationale Werbetrommel zu rühren. Mit ihr will das Unternehmen den CO2-Ausstoß bei der Eisenproduktion als Teil seiner Klimastrategie drastisch senken. Ziel ist es, die Kohle bei der Erzeugung des Metalls schrittweise durch Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu ersetzen. Bei planmäßig 95 Prozent weniger Emissionen ergäbe das am Ende »grünes Eisen« und nach Weiterverarbeitung »grünen Stahl«.

»Wir wollen eine international wettbewerbsfähige und klimaneutrale Stahlindustrie am Standort Deutschland«, erklärte Karliczek und verwies auf das »Handlungskonzept Stahl« der großen Koalition, das am heutigen Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll. In dessen Rahmen werde man die »Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet noch verstärken«, versprach sie. Dabei winkt der Industrie schon jetzt reichlich Fördergeld. Mit ihrer vor einem Monat beschlossenen »nationalen Wasserstoffstrategie« im Umfang von sieben Milliarden Euro und weiteren zwei Milliarden Euro für internationale Partnerschaften will die Regierung nichts weniger als »Weltmeister« bei Wasserstofftechnologien werden.

Bisher stammt Wasserstoff aus der Aufbereitung von Erdgas, also einer »schmutzigen« Energieform, weshalb man auch von »grauem« Wasserstoff spricht. Als »grün« gilt er dagegen, sobald die Spaltung von Wasser mit aus Wind- und Solarenergie gewonnenem Strom anhand der sogenannten Elektro­lyse erfolgt. Unter anderem baut der Essener Rohstoffriese Thyssen-Krupp auf die neue Technik. Dafür soll in den schwarzen Hochöfen, wo Eisenerz zu Stahl schmilzt, »grüner« Wasserstoff den bisher zur Veredelung eingesetzten Kohlenstaub entbehrlich machen. Auch die deutschen Stromriesen Eon und RWE versuchen sich bereits an entsprechenden Projekten. Allerdings befindet sich die eingesetzte Technologie vorerst noch im Experimentalstadium.

Der Investitionsbedarf ist immens und der Preis für »grünen« Wasserstoff hoch. So liegt dessen Anteil in Europa am gesamten Wasserstoffmarkt laut EU-Kommission bei nur vier Prozent. Nach Schätzungen der britischen HSBC-Bank könnte es noch zehn Jahre dauern, bis sich die Kosten mindestens halbiert haben und »grüner« Wasserstoff so günstig zu haben ist wie »grauer«. Das Handelsblatt schrieb am Dienstag, dass sich Stahl unter den gegenwärtigen Bedingungen um rund 30 Prozent verteuerte, würde er klimafreundlich produziert. Allein Thyssen-Krupp rechne mit Kosten von zehn Milliarden Euro, wolle der Konzern seine Anlagenparks komplett auf die neue Technik umrüsten.

Da liegt es nahe, die Hand aufzuhalten und bei der Politik weitere Anstrengungen anzumahnen. Als hilfreich erweist sich in dieser Hinsicht die Pandemie. Ihre »nationale Wasserstoffstrategie« hatte die Regierung zuletzt als Teil des Coronakonjunkturpakets aus dem Hut gezaubert, gewiss mit ein paar Milliarden Euro außer Plan. Salzgitter-Chef Heinz Jörg Fuhrmann wusste das auf der Hauptversammlung vor wenigen Tagen zu würdigen. Die Maßnahmen seien geeignet, bei der Dekarbonisierung der Industrie zügige Fortschritte zu unterstützen.