Streichliste als Konzept

Peter Steffen/dpa IG Metaller machen mobil – wie hier vor der Konzernzentrale von Continental (Hannover, 20.11.2019)

Der deutsche Automobilzulieferer Continental steckt in der Krise. Nicht erst seit Ausbruch der Coronapandemie laufen die Geschäfte schlecht. Am Dienstag kündigte Vorstandschef Elmar Degenhart auf der Hauptversammlung ein weiteres Kürzungsprogramm an: Weltweit sind 20.000 Arbeitsplätze bedroht, hierzulande 7.000.

»In keinem Unternehmensbereich konnte der Zulieferer 2019 Erfolge vermelden – vielmehr war es ein Jahr der Schadensbegrenzung«, schrieb das Handelsblatt am Montag in einem Vorabbericht zur gestrigen Hauptversammlung. Das erste Mal seit zehn Jahren fuhr der Konzern einen Verlust ein. Nach Steuern beträgt das Minus rund 1,2 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür sind vor allem frühere Firmenzukäufe, die jetzt mit knapp 2,3 Milliarden Euro die Bilanz belasten.

Mit einer schnellen Erholung rechnet die Konzernführung nicht, wie Degenhart am Dienstag klarstellte. Die weltweit stark rückläufige Autoproduktion machte auch Continental zu schaffen, vor allem die sinkende Nachfrage in der Volksrepublik China. Deshalb hatte das Unternehmen bereits im Juli vergangenen Jahres eine Gewinnwarnung herausgegeben. Aber auch die strukturelle Umwälzung der Branche von klassischer Mechanik zu immer mehr Elektronik, Sensorik und Software wirkt sich aus und könnte Tausende Jobs kosten.

Die kommenden Jahre werden von den Pandemiefolgen geprägt sein, betonte Degenhart. »Weder in Europa noch in Amerika wird sich die Wirtschaft schnell erholen«, sagte er. Viele Verbraucher hielten sich mit größeren Neuanschaffungen zurück; zudem seien weltweit Probleme in den Lieferketten aufgetreten. Einen vergleichbaren Einbruch habe es zuletzt in der Krise um 1930 gegeben. Frühestens nach 2025 werde das Niveau von 2017 wieder erreicht. »Zahlungsfähig bleiben, das ist das oberste Gebot – und dafür passen sich jetzt alle an«, behauptete Degenhart.

Einen entsprechenden Plan hatte die Konzernführung bereits im September 2019 vorgestellt. Eine auf zehn Jahre ausgelegte Streichliste soll dem Unternehmen ab 2023 jährlich 500 Millionen Euro bringen. Dazu sollen weltweit Werke geschlossen werden; die Zukunft ganzer Belegschaften steht auf dem Spiel.

Degenhart wurde auf der Hauptversammlung konkreter, meinte, die geplante Jobvernichtung könnte nicht ausreichen und schloss betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Man wolle jetzt »Überkapazitäten« abbauen und weniger investieren. Mehrere hundert Millionen Euro wolle man so extra einsparen. Mit Belegschaftsvertretern sei man in engem Austausch, sagte er. Der Vorstandschef rechtfertigte die Kampfansage an die Beschäftigten so: Im ersten Quartal standen fast alle Werke zeitweise still; für das zweite Quartal wird ein Verlust erwartet; und man rechne »mit einem sehr schwierigen dritten Quartal«, so Degenhart.

Kritik kam von der IG Metall (IGM). Christiane Benner, Zweite IGM-Vorsitzende und stellvertretende Continental-Aufsichtsratsvorsitzende, äußerte am Dienstag, dass das Unternehmen eine Strategie vorlegen müsse, mit der Beschäftigung und Ausbildung gesichert würden: »Der Dreisatz, aus einem Umsatzrückgang einen entsprechenden Personalabbau zu berechnen, ist definitiv zu kurz gesprungen.«

Trotz des dicken Minus in den Bilanzen soll es für die Aktionäre eine satte Dividende geben: Mit drei Euro je Aktie fällt sie nicht so hoch aus wie 2018 (4,75 Euro pro Aktie). Belegschaftsvertreter hatten für einen Verzicht auf die Dividendenausschüttung votiert. Darauf wollte sich die Konzernspitze indes nicht einlassen.