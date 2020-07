Gegen Kahlschlag

Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa

In Spanien haben am Dienstag Beschäftigte des Flugzeugherstellers Airbus gegen den geplanten Abbau von mehr als 1.600 Stellen landesweit protestiert. Wie am Hauptsitz des Unternehmens in Madrid (siehe Bild) versammelten sich die Belegschaften an mehreren Produktionsstandorten zunächst zu Versammlungen, bevor sie zu Demonstrationen weiterzogen. »Mit Corona kann nicht alles gerechtfertigt werden«, erklärten die Gewerkschaften laut der Internetzeitung El Salto Diario. In ganz Europa sollen insgesamt 17.600 Angestellte von Airbus entlassen werden. (jW)