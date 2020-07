Der Einspruch

Lausanne. Manchester City darf in den kommenden beiden Spielzeiten nun doch in der Champions League antreten. Der Fußballklub war vom europäische Dachverband UEFA wegen Verstößen gegen das »Financial Fair Play« gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS gab am Montag einem Einspruch gegen die Sperre statt. Die Geldstrafe wurde von 30 Millionen Euro auf zehn Millionen reduziert. Die Richter des CAS mochten sich nicht der Einschätzung der UEFA anschließen, nach der Manchester unrechtmäßige Geldzuwendungen durch seine arabischen Investoren verschleiert habe. (sid/jW)