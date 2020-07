Die Wunderdroge

London. In Großbritannien sollen Experimente mit einer »Wunderdroge« öffentlich gefördert worden sein. Laut Boulevardblatt Mail on Sunday testete der Dachverband UK Sport vor Olympia 2012 in London an 91 Athleten die Wirkung des Energiedrinks »Delta G«, der die Substanz Keton-Ester enthielt. Als UK Sport das Mittel unter Geheimhaltung und mit der Verwendung von Steuergeld zum Einsatz brachte, war es laut Mail on Sunday zwar mit Hilfe des US-Militärs an der Uni Oxford erforscht, aber noch nicht unter extremen Bedingungen am Menschen getestet worden. Auch die abschließende Bewertung der Weltantidopingagentur soll noch nicht klar gewesen sein. UK Sport wies die Darstellung am Montag zurück. (sid/jW)