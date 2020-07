Oxfam: Bundesregierung soll Kurs bei Hungerbekämpfung korrigieren

Die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam forderte am Montag: Bundesregierung sollte ihren Kurs bei der Hungerbekämpfung korrigieren

(…) Das fordert die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam anlässlich des heute vorgestellten UN-Welternährungsberichts. Demnach steigen die Hungerzahlen zum fünften Mal in Folge. Bis zu 132 Millionen werden in diesem Jahr der Covid-19-Pandemie zusätzlich unter Hunger leiden. (…) Oxfam fordert Entwicklungsminister Müller auf, den Hilfsaufruf der Vereinten Nationen zu unterstützen, sich für existenzsichernde Einkommen und Löhne einzusetzen sowie Agrarökologie ins Zentrum der Hungerbekämpfung in Afrika zu stellen.

Nach Berechnungen der Vereinten Nationen können sich mehr als drei Milliarden Menschen aktuell nicht gesund ernähren, weil sie unterhalb oder an der Armutsgrenze von 1,90 US-Dollar pro Tag leben. Seit 2014 ist die Zahl der Hungernden um 60 Millionen gestiegen. Wenn sich der Trend fortsetzt, könnten laut den Vereinten Nationen bis 2030 mehr als 840 Millionen hungern. 51,5 Prozent der Menschen, die unter Hunger leiden, würden dann in Afrika leben, hier steigen die Hungerzahlen am stärksten. (…)

Nur neun Prozent des Covid-19-Hilfsaufrufs der Vereinten Nationen im Bereich Ernährungssicherung sind bisher finanziert, Deutschland hat diesen bislang gar nicht unterstützt. Die Bundesregierung muss jetzt dringend handeln, um einen weiteren Anstieg des Hungers zu stoppen.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion Sachsen, Sarah Buddeberg, erklärte am Montag: Solidarität mit dem CSD Pirna e. V. – keine Chance für homo- und transfeindlichen Hass!

Auch wenn der Christopher Street Day 2020 nicht stattfinden kann, wurde am vorvergangenen Sonntag in Pirna die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst. In der Nacht zum Sonntag wurde sie allerdings samt Mast zerstört, nachdem sie eine Woche lang gehangen hatte. Nicht zum ersten Mal erlebt der CSD e. V. in Pirna homo- und transfeindlichen Vandalismus sowie Bedrohungen. Dazu sagt die queerpolitische Sprecherin und parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion, Sarah Buddeberg: (…) »Diese Tat steht in einer Reihe homo- und transfeindlich motivierter Angriffe und Einschüchterungsversuche gegen die Pirnaer Aktivist*innen. So wurde in der Nacht des CSD 2017 die Bühnenplane aufgeschlitzt, die dazugehörigen Regenbogenfahnen am Bühnendach wurden abgerissen. Am Tag selbst demonstrierte eine Gruppe vermummter Personen am Rande des Festgeländes in bedrohlicher Art und Weise. Im Folgejahr verstreuten Unbekannte auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen unzählige Papierschnipsel mit homofeindlichen Sprüchen.

Wir solidarisieren uns mit den queeren Menschen vor Ort sowie dem CSD e. V. in Pirna. Die Regenbogenflagge steht für eine Gesellschaft, in der niemand wegen der eigenen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verurteilt oder angegriffen wird. (…)

Deshalb fordern wir die Staatsregierung auf, die Beratungsstrukturen flächendeckend zu stärken und auskömmlich zu finanzieren. Nur so lässt sich eine sensibilisierte Zivilgesellschaft aufbauen, und nur so erhalten queere Personen Schutz und Unterstützung.« (…)