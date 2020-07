»Beschäftigte weigern sich, Kahlschlag hinzunehmen«

Markus Scholz/dpa Lufthansa-Beschäftigte protestieren für Tarifbindung und Arbeitsplatzerhalt (Hamburg, 19.6.2020)

Rund neun Milliarden Euro Staatshilfe für die Lufthansa – und keine Beschäftigungsgarantie für die, die den Mehrwert produzieren. Müssten Gewerkschafter nicht auf die Barrikaden gehen?

Eine Beschäftigungsgarantie hätte bereits von der Politik als Auflage für die Staatshilfe festgeschrieben werden müssen. Schon lange vor dem Beschluss zur Staatshilfe haben Verdi und die »Vereinigung Cockpit« in einer Unterschriftenaktion die Regierung genau dazu aufgefordert. Hierbei ist anzumerken, dass die anstehende Rückzahlung des Staatskredites dazu genutzt wird, die Beschäftigten noch weiter unter Druck zu setzen. Nicht nur Gewerkschafter müssten hier auf die Barrikaden gehen, sondern eigentlich die steuerzahlende Bevölkerung. In der Belegschaft ist der Unmut augenfällig, leider führt das bei vielen aber nicht zur Erkenntnis, sich gewerkschaftlich zu organisieren.

Die Konzernspitze wiederholt gebetsmühlenartig, dass die Coronakrise den »Abbau« von etwa 25.000 Stellen erforderlich machen würde. Ein Vorwand?

Einen lang gehegten Plan zur Stellenstreichung sehe ich hier nicht, allerdings gibt es schon seit geraumer Zeit das Bestreben, unsere Tarifverträge anzugreifen. Unter dem Motto »Lass keine Krise ungenutzt« will das Unternehmen die Chance nun offenbar wahrnehmen.

Die Sparte »Lufthansa Technik« steht Medienberichten zufolge zur Disposition. Leiharbeiter wurden bereits abbestellt. Erwarten Sie betriebsbedingte Kündigungen?

Die ersten betriebsbedingten Kündigungen hat es eigentlich schon gegeben. »Lufthansa Technik« hat Ende Juni etwa 300 Kollegen unter fadenscheinigen Begründungen die Kündigung in der Wartezeit ausgesprochen. In der Anzeige zur Massenkündigung gab Lufthansa an, dass die Entlassungen in der Arbeitsleistung der Beschäftigten begründet sei. Allen Beteiligten ist aber klar, dass es sich um betriebsbedinge Kündigungen gehandelt hat.

Der neue Großaktionär Heinz Hermann Thiele hatte jüngst seine Aktienanteile bei Lufthansa auf über 15 Prozent aufgestockt – mit welchem Ziel?

Schwer zu sagen, angeblich möchte er sich nun »langfristig« bei Lufthansa engagieren. Wie genau, ist bisher unklar. Klar hingegen ist wohl sein Interesse, Geld zu verdienen, auf welchem Wege auch immer. Seine Methoden erkennt man bei seinem eigenen Betrieb Knorr-Bremse, dort begeht er Tarifflucht, kassiert Kurzarbeitergeld und zahlt sich selbst eine Dividende aus.

Vor zwei Wochen nahm Verdi wieder die zuvor unterbrochenen Tarifverhandlungen mit der Kapitalseite auf. Was sind die Knackpunkte?

Der »Arbeitgeber« ist mit einem völlig überzogenen Forderungskatalog auf uns als Gewerkschaft zugekommen. Für den einzelnen würde die Erfüllung der Forderungen erhebliche Einkommenseinschnitte bedeuten, andersherum ist überhaupt nicht erkennbar, dass diese Beiträge für das Überleben des Unternehmens entscheidend sind. Obwohl Verdi bereits weitreichende Angebote gemacht hat, ist Lufthansa nicht bereit, auf unsere Forderungen nach einer echten Beschäftigungssicherung einzugehen. Im Gegenteil, die Unternehmensleitung spricht immer häufiger von mindestens einem Teilverkauf der »Lufthansa Technik« oder anderer Unternehmensbereiche, die nicht zum »Kerngeschäft« gehören.

Die Gewerkschaft UFO unterschrieb bereits Ende Juni einen Tarifvertrag. Wie beurteilen Sie die Ergebnisse?

Hierzu ist nur soviel zu sagen: Die Beschäftigten geben hier sehr viel, gehen über ihre Schmerzgrenze und bekommen dafür keine Beschäftigungssicherung, zumindest nicht so, wie wir sie verstehen. Ein solches Ergebnis wäre für uns nicht akzeptabel.

Wie reagieren die Lufthansa-Beschäftigten auf die Kahlschlagspläne der Konzernbosse?

Durch Corona, Kurzarbeit und Homeoffice ist es zur Zeit schwierig, die Kolleginnen und Kollegen von »Lufthansa Technik« Hamburg zu größeren Aktionen zusammenzubekommen. Deutlich spürbar ist allerdings, dass die Beschäftigten nicht bereit sind, die Pläne widerstandslos hinzunehmen.