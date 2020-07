SPD-Spitze offen für Scholz-Kandidatur

imago images/IPON Lachender Dritter: Olaf Scholz war bei der Wahl zum Vorsitz den heutigen Parteichefs unterlegen (Berlin, 6.12.2019)

Die Parteispitze der SPD hält trotz schlechter Umfragewerte an ihrem Anspruch fest, nach der nächsten Bundestagswahl die Regierung anzuführen. In der Debatte um einen möglichen Spitzenkandidaten läuft es derzeit immer mehr auf den bei der Parteibasis eher unbeliebten Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz heraus. Dabei waren die heutigen Kovorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als vermeintlich linke Alternative zum SPD-Establishment, für das Scholz steht, gegen diesen angetreten.

Zur Personalie Scholz gefragt, sagte Esken gegenüber dem Handelsblatt (Montagausgabe): »Bei der Frage, wer für eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur geeignet sein könnte«, komme es darauf an, dass »wir gemeinsam kämpfen und gewinnen können«. Als Kriterium für einen aus ihrer Sicht geeigneten Kandidaten nannte Esken die Eigenschaften »Regierungsfähigkeit und Zuverlässigkeit«. Auch müsse die- oder derjenige eine »Vision für die Entwicklung einer Gesellschaft haben«, die »glaubhaft sozialdemokratisch« sei und Zuversicht schaffe. Zuvor hatte Walter-Borjans gegenüber der Welt am Sonntag erklärt, dass Scholz »durchaus eine ernstzunehmende Option« sei.

Dieser hatte sich mit der Präsentation des milliardenschweren Konjunkturpakets gegen die Coronakrise als Retter in der Not inszenieren können. Dass Konzernen Milliarden hinterhergeworfen werden, ohne das an Bedingungen zu knüpfen, wird ihm zumindest seitens der SPD-Doppelspitze offenbar nicht angekreidet. Ebensowenig, dass Scholz die »schwarze Null« – ein rigider Bundeshaushalt ohne neue strukturelle Kreditaufnahme – vor der Pandemie vehement verteidigt hatte.

In der SPD jedenfalls zeichnet sich laut dpa vom Sonntag »ein Sinneswandel« ab. Auch frühere Rivalen und Kritiker von Scholz würden anerkennen, »dass er sich als Krisenmanager in der Coronapandemie in die Pole-Position gebracht hat«. Zumindest was seine Beliebtheitswerte in Umfragen angeht, hat der Finanzminister im Gegensatz zu seiner Partei von der Krise tatsächlich profitiert. Einige Spitzenvertreter in der SPD setzen zudem anscheinend darauf, Scholz als Vertreter des rechten Parteiflügels bei einem Wahlsieg ein Stück weit einhegen zu können. So riet Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner in der Welt (Samstagausgabe) dazu, Scholz eine Mannschaft an die Seite zu stellen, die ihn »sowohl hinsichtlich des politischen Spektrums ergänzt als auch hinsichtlich des Temperaments, mit dem Politik betrieben wird«. »Ego-Geschichten« funktionierten nicht, so der Parteilinke. Es könne nicht der Weg der SPD sein, »einen Wahlkampf zu führen, bei dem sich die Menschen fragen, in welcher Partei der Spitzenkandidat eigentlich ist«.

Trotz des Abstands von mehr als 20 Prozentpunkten zur Union in den Umfragen sieht Stegner gute Chancen für die SPD. Die guten Zahlen der Union seien »Merkel-Zahlen«, sagte er. Die Kanzlerin trete bei der Bundestagswahl 2021 aber nicht mehr an – »Olaf Scholz schon.« In der Gunst der Befragten liegt derzeit aber der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder vorn. Laut »Politbarometer« des ZDF vom Freitag trauen 64 Prozent der Befragten Söder das Amt des Kanzlers zu, Scholz liegt dahinter mit immerhin 48 Prozent.

Bei Umfragen zu den Parteien liegt die SPD zwischen 14 und 16 Prozent. Die Erfolge der Bundesregierung in der Pandemie würden vor allem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zugeschrieben, konstatierte Matthias Jung, Leiter der Mannheimer Forschungsgruppe »Wahlen«, am 5. Juli gegenüber dpa und fragte, ob die SPD »überhaupt einen Kanzlerkandidaten brauchen wird«. Solche Kassandrarufe halten aber weder die Sozialdemokraten noch die Medien davon ab, das Thema intensiv zu diskutieren.