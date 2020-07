Gier nach Gas erzeugt Kohlenstoffbombe

EPA/KOGAS/HANDOUT/dpa

In Cabo Delgado, im Nordosten Mosambiks, wurden 2009 vor der Küste große Mengen fossilen Erdgases entdeckt. Das führte in dem Land zu großen Hoffnungen auf einen Geldsegen. Jetzt läuft Mosambik Gefahr, erneut in ein Schuldenloch zu rutschen. Zudem bestehen Risiken für die Umwelt. Fossiles Gas besteht fast zu 100 Prozent aus Methan, einem Treibhausgas, das die Erde mehr als einhundert Mal so stark erwärmt wie Kohlendioxid. Es trägt in beträchtlichem Umfang zu Katastrophen bei, wie sie die Zyklone Idai und Kenneth in Mosambik verursacht haben. Unter den durch sie angerichteten Schäden in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar leidet das Land bis heute.

Zum anderen sind es geschäftliche Risiken. Auf dem Gasmarkt werden heutzutage immer seltener langfristige Verträge geschlossen. Der Trend geht hin zu einem »Spotmarkt«, auf dem Preise abhängig von Nachfrage und Angebot stark schwanken. So könnten sich anscheinend lukrative Investitionen in sogenannte Stranded assets, also fast völlig wertlose Vermögenswerte verwandeln und womöglich nur noch die laufenden Kosten für die Extraktion erwirtschaften. Die aufgenommenen Kredite könnten nicht mehr oder nur teilweise getilgt werden.

Derzeit sind drei große Projekte zur Förderung des Erdgases in Planung. Das erste, »Coral South Floating LNG« unter Federführung des italienischen Mineralöl- und Energiekonzerns ENI sieht vor, komplett offshore auf einer schwimmenden Plattform das Gas zu verflüssigen und von dort direkt auf Tanker zu laden. Das entspricht dem neuesten Stand der Technik und ermöglicht Investoren außerdem, bei Schwierigkeiten rasch das Land zu verlassen. Das zweite ist »Mozambique LNG«. Es wurde zunächst von der US-amerikanischen Öl- und Frackingfirma Anadarko entwickelt, die ihren Anteil jedoch inzwischen an das französische Unternehmen Total verkauft hat. Total berichtete zum Abschluss des Deals im August 2019, dass insgesamt über 500 Milliarden Kubikmeter Gas durch dieses neue Terminal erschlossen werden sollen. Das entspricht etwa einer Gigatonne CO2-Emissionen und kann damit wahrlich als Kohlenstoffbombe bezeichnet werden. Inwieweit die Weltbank bei diesem Projekt die Finger im Spiel hat – siehe oben.

Ein weiteres Projekt, Rovuma LNG, unter Führung der US-amerikanischen Exxon Mobil und der italienischen ENI, ist noch ambitionierter: Bis zu 50 Milliarden US-Dollar sollen investiert werden. Alle drei Projekte zusammen würden einen jährlichen Ausstoß von über 100 Millionen Tonnen CO2 verursachen und damit die Treibhausgasemissionen Mosambiks mehr als verzehnfachen. Hinzu kommen unbekannte Mengen entweichenden Methans. Bekannt ist lediglich, dass Flüssiggas eine deutlich schlechtere Klimabilanz als Pipelinegas hat, weil die Verflüssigung sehr energieintensiv ist und beim Transport jeden Tag ein Prozentsatz des Gases abdampft.

Auch unabhängig vom Klimawandel haben die negativen Folgen für die lokale Bevölkerung in Cabo Delgado bereits begonnen, obwohl das Gas noch gar nicht strömt. Die Einwohner wurden vertrieben, beziehungsweise nach dürftiger Entschädigung umgesiedelt. Etliche verloren ihre Existenzgrundlage, so beispielsweise die Fischer, die in eine 15 Kilometer vom Meer entfernte Gegend verfrachtet wurden.