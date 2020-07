Duda knapp wiedergewählt

Czarek Sokolowski/AP/dpa Andrzej Duda (Mitte, rechts) und seine Frau Agata Kornhauser-Duda am Sonntag in Pultusk

Andrzej Duda bleibt Staatspräsident Polens. Bei der Stichwahl am Sonntag konnte er nach Auszählung von mehr als 99,9 Prozent der Wahlzettel am Montag vormittag 51,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für seinen Herausforderer Rafal Trzaskowski von der »Bürgerkoalition« stimmten 48,8 Prozent der Wähler. Dabei fiel Dudas Vorsprung noch knapper aus als bei seinem Wahlsieg 2015 gegen den damaligen Amtsinhaber Bronislaw Komorowski.

Das Wahlergebnis wiederholt alle traditionellen Differenzierungen der polnischen Wählerlandschaft, wie aus vom Internetportal Gazeta.pl am Montag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Demnach lag Duda landesweit bei formal niedrig gebildeten und älteren Wählern sowie Bewohnern des flachen Landes vorn. Trzaskowski dominierte in den größeren Städten, bei Jung- und Erstwählern sowie bei Menschen mit Bildungsabschlüssen vom Abitur aufwärts. Regional spiegelte sich in der Verteilung der Ergebnisse die traditionelle Zweiteilung Polens: Trzaskowski gewann im Norden, Westen und Südwesten des Landes, Duda dagegen in Zentral-, Ost- und Südostpolen.

Bei den im Ausland lebenden Polen lag Duda in den USA, Kanada, Belarus und Kasachstan vorn, in einigen europäischen Ländern hatte Trzaskowski teilweise einen großen Vorsprung. So notierten die beiden Wahllokale in Kroatien für den Herausforderer Werte von 78 und 85 Prozent. In diesem Ergebnis spiegelt sich auch eine soziale Differenzierung. Wer in Split zur Wahl ging, gehört zu den Polen, die sich trotz Pandemie und Krise einen Urlaub am Mittelmeer leisten können.

Dudas Sieg fiel schlussendlich deutlicher aus, als es die ersten Umfragen signalisiert hatten. Als der Ausgang noch offen schien, hatte der Präsident erklärt, er wolle die Spaltung der polnischen Gesellschaft, die sich in dem ausgewogenen Wahltrend zeige, überwinden und auch auf die Anhänger seines Konkurrenten zugehen. Später, als sich die Ergebnisse zu seinen Gunsten stabilisiert hatten, verhärtete sich auch Dudas Rhetorik: Nun erklärte er, er bedaure kein Wort von dem, was er im Wahlkampf gesagt habe.