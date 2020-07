Litauen verbietet RT-Fernsehsender

REUTERS/Gleb Garanich Fahrzeuge des russischen Auslandssenders RT auf dem Roten Platz in Moskau (18.3.2018)

Vilnius. Nach Lettland verbietet auch Litauen die Ausstrahlung der Fernsehsender der russischen RT-Gruppe. Die staatliche Kommission für Rundfunk und Fernsehen in Vilnius verhängte am Mittwoch eine Sperre gegen fünf Kanäle des Unternehmens, die in dem baltischen EU-Land verfügbar sind. Begründet wurde der Schritt damit, dass der Generaldirektor des staatlichen Medienunternehmens Rossija Segodnja (Russland heute) – zu dem auch die RT-Gruppe gehört –, Dmirti Kisseljow, auf der EU-Sanktionsliste steht. Berücksichtigt worden sei dabei auch eine Stellungnahme des Außenministeriums.

Die Sperre soll den Angaben zufolge am Donnerstag in Kraft treten. Betroffen sind neben den RT-Kanälen in russischer und spanischer Sprache auch der Dokumentationskanal sowie alle HD-Versionen der Sender. Russische Fernsehkanäle sind in Litauen nur für Kabelnutzer und Besitzer von Satellitenschüsseln zugänglich

Wie der Vorsitzende der Kommission, Mantas Martisius, am Mittwoch erklärte, waren Vertreter der RT-Gruppe nicht zu dem Treffen eingeladen worden, bei dem die Entscheidung über das Verbot getroffen wurde. Es gehe »nicht um Verstöße«, die normalerweise mit der anderen Seite besprochen werden, sondern um die vom EU-Rat verhängten Sanktionen, sagte Martisius laut der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Am 30. Juni hatte bereits der lettische Nationale Rat für elektronische Massenmedien beschlossen, die Übertragung von sieben russischen Kanälen der RT-Gruppe im Land zu verbieten. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, forderte damals laut TASS die »internationalen Strukturen« auf, auf die Maßnahmen zu reagieren. Es handle sich um diskriminierende Schritte lettischer Beamter gegen russische Medien und den Versuch, alternative Gesichtspunkte zu unterdrücken. Dies sei ein »offensichtlicher Verstoß gegen das Völkerrecht, nämlich das Gesetz der Meinungsfreiheit und des gleichberechtigten Zugangs zu Informationen«, so Sacharowa. (dpa/jW)