Belgrad. Sechs weitere Spieler des serbischen Fußballmeisters Roter Stern Belgrad sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich in Quarantäne, wie der Verein am Samstag mitteilte. Am 22. Juni waren bereits fünf Akteure positiv auf das Virus getestet worden. Unmittelbar zuvor hatte die Mannschaft ihren Meistertitel mit 18.000 Fans im Stadion gefeiert. (sid/jW)