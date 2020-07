Tiefe Löcher in Bilanzen

imago/ZUMA Press Rote Zahlen statt schwarzem Gold: Der US-Frackingkonzern »Chesapeake Energy« ist pleite

Die »U.S. Energy Information Administration« (EIA), eine mit dem Sammeln und Auswerten von statistischem Material beschäftigte Regierungsbehörde der USA, hat am 7. Juli ihren jüngsten Monatsbericht zur Situation auf dem Erdölmarkt veröffentlicht. Sie nimmt darin teilweise bedeutende Korrekturen an ihren bisherigen Prognosen zu den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise vor. Diese werden sich nach Einschätzung der EIA weniger stark und nachhaltig auf die Energiebilanz auswirken als anfangs angenommen.

Die Behörde, die dem Energieministerium untersteht, verbindet diese vergleichsweise optimistische Einschätzung allerdings mit einem warnenden Vorbehalt: »Während der Ölmarkt seit dem ›schwarzen April‹ zweifellos Fortschritte gemacht hat, ist die große und in einigen Ländern beschleunigt zunehmende Zahl der Covid-19-Fälle eine beunruhigende Erinnerung, dass die Pandemie nicht unter Kontrolle ist und dass für unsere Markteinschätzung mit ziemlicher Sicherheit ein Risiko nach unten besteht«.

Eine Wende war schon seit Mitte Mai an der Preisentwicklung abzulesen. Im Juni haben sich die internationalen Ölpreise auf einem Niveau von etwa 40 Dollar pro Barrel stabilisiert. Am Sonnabend wurde der Preis für die in Nordsee geförderten Orientierungsmarke Brent mit 43,24 Dollar und der für Nordamerika maßgebliche Referenzwert von »West Texas Intermediate« (WTI) mit 40,55 Dollar notiert. Im April waren vor allem WTI, aber in geringerem Umfang auch Brent mehrfach unter 20 Dollar pro Barrel gefallen. Im Mai erholten sich die Ölpreise um rund 50 Prozent und lagen für Brent bei knapp 30 Dollar.

Das gegenwärtige Preisniveau von 40 Dollar ist dennoch für die Ölproduzenten nicht zufriedenstellend. Noch im Februar waren für Brent 55,66 Dollar und im Januar 63,65 Dollar pro Barrel gezahlt worden. Ein WTI-Preis von 40 Dollar ist für die Shale-Industrie, auf die ein großer Teil der US-Produktion entfällt, nicht ausreichend. Das liegt nicht ausschließlich daran, dass deren spezielle Fördermethode, das »Fracking«, hohe Kosten verursacht. Dazu kommt die hohe Schuldenbelastung aller Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, deren Bedienung ebenfalls Teil der Preiskalkulation sein muss.

Die EIA schätzt daher ein, dass die Ölförderung der USA, die im Juni mit elf Millionen Barrel am Tag um 1,9 Millionen unter ihrem Höchststand vom November 2019 lag, auch 2021 nicht wachsen wird. Ein Pionier und Gigant des »Fracking«, der Konzern »Chesa­peake Energy«, hat Ende Juni das Konkursverfahren eingeleitet. Diesen Weg waren schon im April zwei andere Branchengrößen, »Whiting Petroleum Corp«. und »Diamond Offshore Drilling«, gegangen. Das Internetportal Oilprice.com meldete am Donnerstag, dass allein im zweiten Quartal mindestens 18 Shale-Firmen Konkurs angemeldet hätten.

Die von Saudi-Arabien und Russland geführte Arbeitsgemeinschaft »OPEC Plus« hatte sich nach einem heftigen Verhandlungspoker zwischen den beiden Protagonisten am 12. April darauf geeinigt, ihre Ölförderung um insgesamt fast zehn Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Die Maßnahme sollte am 1. Mai beginnen und zwei Monate durchgehalten werden. Zwischen Juli und Dezember sollte die Kürzung nur noch bei acht und in den folgenden 16 Monaten bis Ende April 2022 bei sechs Millionen Barrel pro Tag liegen. Im Juni verständigten sich die OPEC-Plus-Staaten darauf, die Beschränkung von zehn Millionen Barrel pro Tag auch während des Julis fortzusetzen.

Die OPEC-Plus-Staaten – soweit sie nicht, wie Iran, durch Sonderregelungen von Fördereinschränkungen befreit sind – haben sich an die Vereinbarung vom 12. April konsequent und vollständig gehalten. Im Juni lag die Ausbeutung der Öllagerstätten der OPEC mit knapp 23 Millionen Barrel pro Tag auf dem niedrigsten Stand seit dem Golfkrieg von 1991. Saudi-Arabien war daran mit 7,53 Millionen Barrel pro Tag beteiligt. Im März hatte das Königreich noch rund zwölf Millionen gefördert und angekündigt, diese Menge auf 13 Millionen steigern zu wollen.

Die derzeitige Stabilisierung des internationalen Ölmarktes wird auch von der Nachfrageseite her gestützt. Im April hatten manche Beobachter damit gerechnet, dass der globale Bedarf, der in den letzten Jahren bei etwa 100 MillionenBarrel pro Tag lag, aufgrund des weltweiten Shutdowns um bis zu 25 Millionen Barrel pro Tag einbrechen könnte. Die EIA geht jedoch in ihrem jüngsten Monatsbericht davon aus, dass der Weltverbrauch im Juni pro Tag bei 84,4 Millionen Barrel lag, also »nur« 16,3 Millionen weniger als im Vorjahr. Für das gesamte laufende Jahr nimmt die Behörde einen Verbrauch von 92,9 Millionen Barrel pro Tag an.