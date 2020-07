Aufruf von Solid: »Rechten Sumpf in der Polizei und in den Behörden austrocknen!«

Die Linksjugend Solid ruft für den heutigen Montag zu einer Kundgebung in Frankfurt am Main gegen rechte Strukturen in Behörden auf (Beginn um 17 Uhr, Konstablerwache):

Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Shishabars, türkische Restaurants – die Geschichte rassistischen Terrors in der Bundesrepublik verlängert sich kontinuierlich mit immer neuen todbringenden Angriffen auf unsere Mitbürger. Die tragischen Höhepunkte bildeten die Hinrichtung des CDU-Politikers Walter Lübcke für seine »zu flüchtlingsfreundliche« Haltung, das Attentat auf eine Synagoge in Halle und der grausame Mord an neun jungen Menschen in Hanau.

Gleichzeitig wird die Aufklärung der rassistischen Mordserie des NSU weiterhin von deutschen Behörden behindert, zahlreiche Aktivisten und linke Politiker stehen auf Todeslisten von bis an die Zähne bewaffneten Nazikreisen, und das Beängstigendste: Die gesellschaftliche Rechtsentwicklung hat sich längst innerhalb der Polizei niedergeschlagen. Wir können nicht sicher sein, ob wir uns im Bedrohungsfall auf die Polizei verlassen können. Eine zivilisatorische Katastrophe!

Der rechte Sumpf in der Polizei und den Behörden muss endgültig ausgetrocknet werden – das ist auch im Sinne derjenigen kritischen Beamten, die den strukturellen Rassismus ihrer Kollegen ablehnen und bekämpfen wollen. Wir rufen deshalb zu einer Kundgebung vor dem 1. Polizeirevier in Frankfurt auf, um unserer Forderung nach Aufarbeitung rechter Netzwerke in der Polizei und rassistischer Polizeigewalt Gehör zu verschaffen!

Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens gegen die Schließung von zwei Krankenhäusern in der Stadt Essen wandten sich am Sonntag an die Öffentlichkeit. In der Pressemitteilung heißt es:

Die jetzigen Pläne bedeuten die Schließung von zwei Krankenhäusern und damit den Abbau von 500 Betten und mindestens 80 bis 100 Arbeitsplätzen im Essener Norden. Bereits der ursprünglich von der Contilia-Gruppe angekündigte Neubau des Marienhospitals in Altenessen und die damit verbundene Schließung vom Vincenz-Krankenhaus in Stoppenberg und vom Philippusstift in Borbeck, bzw. der Erhalt als gesundheitspolitischer Restposten, hatte zu Unruhe und Verärgerung bei vielen Menschen im Essener Norden geführt, da die Konsequenz eine Reduzierung der Bettenzahl um ein Viertel und erheblich weitere Wege für Patienten und Angehörige gewesen wäre.

Den Menschen im Essener Norden und Nordwesten wäre nur noch ein Krankenhaus für rund 200.000 Einwohner geblieben, und der materiell schlechter gestellte Essener Norden würde damit noch weiter abgehängt werden. Man hätte vermuten sollen, dass die Lehren aus der Coronapandemie länger als vier Wochen überdauert hätten. Landauf, landab war allenthalben zu lesen, dass eine weitere Bettenreduzierung die Zahl der Coronatoten deutlich in die Höhe getrieben hätte. Doch statt dessen zieht (…) die Contilia-Gruppe ein neues Kaninchen aus dem Hut und will nunmehr Marienhospital und Vincenz-Krankenhaus schließen und im Borbecker Philippusstift nur noch ein Restkrankenhaus ohne Vollversorgung mit rund 500 Betten betreiben. Dies erachten wir als eine die Interessen der Menschen im Essener Norden und Nordwesten verachtende Maßnahme.

(…) Gesundheitsversorgung gehört nicht in private Hände. Sie ist eine öffentliche Aufgabe im Sinne des Gemeinwohls. Deshalb soll mit dem Bürgerbegehren die Überführung aller drei Krankenhäuser in öffentliche Trägerschaft unter Regie der Kommune oder des Landes betrieben werden. (…)